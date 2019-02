Capitana Marvel: ¿Cuántas escenas post-créditos tiene la nueva entrega de Marvel?

'Capitana Marvel' es sin duda una de las películas más esperadas de este año dentro de el universo de 'Marvel'. A dos semanas de su estreno, se siguen revelando nuevos detalles sobre los personajes, escenas y curiosos detalles que acompañarán la trama protagonizada por Carol Danvers, interpretada por la actriz Brie Larson.

Muchos seguidores de 'Marvel' han podido disfrutar de la entrega de esta heroína que disputará la batalla entre los Kree y los Skrull.

Estos afortunados espectadores de 'Capitana Marvel' han revelado que, como en toda entrega de 'Marvel', existirán escenas post-créditos. Son en total dos escenas post-película las que aparecerán al culminar la cinta. Así lo informó la periodista de Los Ángeles Times, Sonaiya Kelley, quien ha podido disfrutar de las funciones privadas de esta película.

La publicación, hecha vía Twitter, da cuenta de detalles de 'Capitana Marvel' que impactaron a la periodista. "'Capitana Marvel' es una precuela efectiva de los Vengadores, en algunos aspectos es similar al capitán América. Es pro- derechos de la mujer sin exagerar en las escenas pre y post-créditos que me hicieron llorar y me han dejado con la piel de gallina respectivamente".

Captain Marvel is an effective Avengers prequel in some ways akin to the 1st Captain America movie. It’s pro-woman without being overdone with pre and post credit scenes that made me tear up and gave me goosebumps respectively pic.twitter.com/or2Oj7CdRV

Como expresa este hilo hecho en Twitter, existirá también una escena pre-créditos. Sin embargo, lo que llamó más su atención es las post-créditos, la cual es, en sus palabras "un buen anticipo para la última parte de los 'Vengadores': "¡Por pre quiero decir antes de que comience la película! Hay dos escenas post créditos por las que vale la pena quedarse y es una buena anticipación para las expectativas que se tienen de los Endgame, la cual se aviva a raíz de esta película", señaló Sonaiya Kelley.

By pre* I mean before the movie starts! Though there are two post credits scenes that are worth staying for and the anticipation for ENDGAME is definitely stoked by this film pic.twitter.com/6LtCtXPJoa