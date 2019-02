Attack on titan: temporada 3, segunda parte ya cuenta con fecha de estreno

Abril pinta para ser el mejor mes para todos los fanáticos de la cultura pop y animes. No solo es el estreno de "Game of Thrones" o "Avengers: Endgame", sino que también llegará la segunda parte de la tercera temporada de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin").

Este anime narra la supervivencia de los humanos ante el ataque de los titanes, quienes irrumpen en las ciudades. Eren, el personaje principal, tiene la capacidad de transformarse en uno de ellos y es el arma de la humanidad para poder combatirlos.

El pasado domingo, a través de su cuenta principal, "Attack on Titan" reveló un pequeño avance, indicando que la segunda parte llegará el próximo 28 de abril. Tras las caídas de las páginas AnimeYT y AnimeMovil, los fans del anime esperan que Crynchyroll realice una transmisión en vivo para Lationamérica, de lo contrario, buscarán un sitio ilegal para poder verlo.

Esta segunda parte contará la misión de conocer los secretos de los titanes por parte de la brigada de exploración, por lo que deberán ir hasta la casa de Eren Yaeger. Sin embargo, no la tendrán fácil, pues ante ellos estarán enemigos difíciles de derrotar.

El titán Bestia, Colosal y Armadura también dirán presente y serán el principal obstáculo que enfrentarán Erwin, Eren, Mikasa, Levi y demás miembros de la Brigada de Exploración. Los fans están más que emocionados con el avance y no pueden esperar más a que se estrene.

Aquí podrás ver el adelanto de "Attack on Titan" ("Shingeki no Kyojin").