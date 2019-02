Oscar 2019: Queen y Adam Lambert tocarán Bohemian Rhapsody y versión se viraliza

Los Premios Oscar 2019 se llevarán a cabo este domingo 24 de febrero y una de las sorpresas de la gala será la presentación de Queen, banda que tocará 'Bohemian Rhapsody' en honor a la cinta nominada este año.

El show que dará la mítica banda se da luego del éxito que tuvo la película Bohemian Rhapsody, protagonizada por Rami Malek, y la cual da detalles sobre la vida de Freddy Mercury. El largometraje cuenta con cinco nominaciones a los Oscar.

En ese sentido, en el portal de YouTube se ha comenzado a viralizar la última presentación de Queen junto a Adam Lambert en el escenario. El show, que data de septiembre del 2018, se llevó a cabo en La Vegas y en las imágenes se puede ver a los miembros legendarios de la banda, Brian May y Roger Taylor, junto al cantante Adam Lambert interpretando Bohemian Rhapsody.

Queen en los Oscar 2019

Con un emotivo tweet, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas informó a los cibernautas que la banda Queen se presentará en vivo en el show. Fans no dudaron en compartir su emoción inmediatamente.

Is this the real life?

Is this just fantasy?

We welcome @QueenWillRock and @adamlambert to this year's #Oscars!https://t.co/7uDf42FbjJ