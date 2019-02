Avengers 4: nueva sinopsis filtrada revelaría el secreto mejor guardado de la cinta

Avengers 4: Endgame tiene como misión cerrar un ciclo de 10 año de las películas de Marvel. Fans saben que quizá algunos actores dejen sus papeles y otros nuevos ingresen al elenco.

Pero hasta el próximo 24 de abril del 2019, fecha de estreno del largometraje, no sabremos qué pasará con nuestros superhéroes favoritos. En redes sociales una nueva sinopsis ha sido revelada.

Con un final abierto en Infinity War, sobre todo por no saber qué pasará con los Avengers que no desaparecieron tras el chasquido de Thanos, fans están contando los días por la llegada de la fecha de estreno.

En medo de la espera, a través de las redes sociales ha surgido nueva información en torno a Avengers 4: Endgame. De acuerdo con los usuarios británicos, la cadena de cines de su país, VUE, habría revelado una nueva sinopsis de la película de Marvel revelando, queriendo o no, que en el largometraje tendremos nuevos personajes.

Tráiler de Avengers 4

De acuerdo con el portal británico, Express UK, la sinopsis nos revela que el plan de Thanos no habría salido tan bien como lo esperaba.

"Tras los devastadores acontecimientos causados ​​por Thanos en Avengers: Infinity War, los miembros restantes del equipo de héroes más poderosos de la tierra deben usar toda su fuerza para derrotar al Titán. La tristeza se ha adueñado de la Tierra. Después de diezmar a la mitad de la población con el poder de las piedras del infinito, Thanos (Josh Brolin) ha dejado a los Vengadores en ruinas. Sin tiempo para llorar sus pérdidas, Black Widow (Scarlet Johansson), Thor (Chris Hemsworth), Capitán América (Chris Evans) y Bruce Banner (Mark Ruffalo) deben permanecer firmes y reunir a los miembros restantes de los héroes más poderosos de la Tierra, incluso a los que no conocen, y convocar los servicios de la capitana Marvel (Brie Larson). Juntos, deben encontrar la manera de recuperar a sus aliados vencidos y derrotar al Titán Loco, o sufrir una existencia sin esperanza", se indica.

Thanos: su chasquido afectó a Ant-Man

Tras la difusión de la información, quien salió a aclarar todo ha sido el experto en temas de Marvel, Jeremy Conrad, quien advirtió que esta no sería una sinopsis oficial, sino una escrita por la cadena de cines.

Since a lot of people are asking, that #AvengersEndgame synopsis some sites are running is NOT an official synopsis. It was written by Vue Cinema and not put out by Disney/Marvel.