Oscar 2019: Black Panther sueña con ganar sus siete categorías en esta edición 91

Es la gran sorpresa de la edición 91 de los Premios Oscar 2019. Es el 'tapadito', como dirían muchos fanáticos y críticos de cine, pues no la tenían entre los nominados a la 'Mejor Película'. Sin embargo, no solo está en esa categoría, sino que su nombre aparece en otras seis también.

¿De qué película estamos hablando? De Black Panther. El filme dirigido por Ryan Coogler narra la historia de T'Challa, quien regresa a Wakanda, su nación, para su coronación tras la muerte de su padre. Sin embargo, un primo lejano aparece, Erik Killmonger, para quitarle el trono, enfrentándose en una batalla.

La compañía Disney está más que feliz pues, el logro de Black Panther de uno de los más importantes que ha conseguido en cuanto al género de superhéroes. El filme de Marvel, que fue nominada a 'Mejor Película' en los Premios Oscar 2019 ha sido la primera películas de este tipo en pelear la estatuilla dorada.

Pero eso no es todo. La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sorprendió a todos al nominar a Black Panther en otras seis categorías, entre las que destacan 'Mejor Canción Original', 'Música Original', entre otros. A continuación te enterarás sobre todas las categorías de los Premios Oscar 2019.

Mejor Película

Si bien es la sorpresa de esta categoría, es difícil que termine triunfando pues tiene delante de suyo otros filmes de más renombre y con más premios encima como BlacKkKlansman, The Favourite, Green Book, A Star is Born, Vice, Bohemian Rhapsody y Roma. Estas dos últimas, las favoritas.

Mejor Canción Original

Con "All the Stars" de Kendrick Lamar, SZA, Black Panther pelea contra "I'll Fight", RGB; "The Place Where Lost Things Go", Mary Poppins Returns; "Shallow", A Star Is Born y "When a Cowboy Trades His Spurs for Wing", de The Ballad of Buster Scruggs.

Música Original

Los conocedores de cine coinciden en que en esta categoría, tiene muchas chances de ganar, pese a que compite contra películas como BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk, Isle of Dogs, Mary Poppins Returns.

Diseño de Producción

Black Panther ya sabe lo que es ganar esta nominación: en los Critics' Choice Movie Awards en el 2019, gracias al trabajo de Ruth E. Carter. Las otras películas a vencer son The Favourite, First Man, Mary Poppins Returns y Roma.

Diseño de Vestuario

Cuando los críticos del cine terminaron de ver Black Panther, quedaron maravillados no solo con la historia, sino también con las diversas vestimentas que tenían los personajes, debido al territorio en el que estaban, Wakanda. El filme de Marvel se enfrentará a The Ballad of Buster Scruggs, The Favourite, Mary Poppins Returns, Mary Queen of Scots.

Edición de Sonido

Quizás, la única película que puede derrotar a Black Panther en esta categoría es Bohemian Rhapsody, el resto como First Man, A Quiet Place y Roma, tienen pocas chances de hacerlo.

Mezcla de Sonido

Al igual que en la anterior categoría, pelea contra Bohemian Rhapsody, First Man, Roma y A Star Is Born.

La cinta de Marvel viene con muchos premios por detrás, como por ejemplo Premio del Sindicato, MTV Movie Award, Teen Choice Award, Premio People's Choice, Premio BAFTA, Premio Satellite, Critics' Choice Awards, MTV Movie & TV Award, BET Award, Art Directors Guild Award, en las categorías de mejor villano, película, sonido, actriz principal, secundaria, diseño, etc.

Sin duda alguna, una película que puede ser la sorpresa de los Premios Oscar 2019 a realizarse el próximo domingo 24 de febrero.