Premios Oscar 2019: ¿Por qué Bohemian Rhapsody debe ganar como ‘Mejor Película’?

Bohemian Rhapsody, cinta nominada a ‘Mejor Película’, es una de las favoritas para llevarse el Oscar 2019 y razones le sobran para quedarse con el premio más importante de la gala que se celebrará el próximo 24 de febrero.

Uno de los grandes méritos de la cinta es haber logrado recuperar la grandeza de la banda, el clamor por sus canciones, sus hitos, y volver a ser sonados como nunca antes. Y no es algo que haya sucedido ahora, pues anteriormente hubo varios intentos de parte de Brian May y Roger Taylor, por mantener las canciones al tope, desde la muerte de Freddie, en 1991.

Queen

Si bien grandes artistas colaboraron con la banda, ninguno pudo alcanzar lo hecho por la película, que además, logró convertirse en un fenómeno viral que no deja de seguir aumentando su popularidad. Esto se ve reflejado tanto en las frases o diálogos de la cinta, así como los videos de nuevas versiones de los temas.

Pero lejos de sacar imágenes o demás cosas relacionadas al fenómeno que ha logrado Bohemian Rhapsody, hay una clara evidencia que deja a todos sorprendidos, es decir, los números, porque más de 600 millones de dólares acumula en la recaudación, lo que la convierte en la biopic musical más vista de la historia.

Rami Malek, como Freddie Mercury

Otro gran desafío fue lograr que la película biográfica tuviera una excelente recreación de una época particular y, sobre todo, la caracterización de personajes icónicos. Recordemos que no muchos actores lograron el Oscar por encarnar un famoso, pero en el caso de Rami Malek, parece haber hecho las cosas muy bien.

El trabajo que el actor realizó no solo involucró la caracterización sino todo un aprendizaje sobre los movimientos de Freddie Mercury tanto dentro como fuera del escenario. Ahora, lo que hizo Malek no solo se limita al físico, sino que muestra al cantante de forma sensible y arrogante, divertido y tímido, brillante al mismo tiempo que ingenuo.

La producción musical

Una de las grandes experiencias de la cinta, es haberla podido ver en el cine, porque pasaría desapercibido, de no ser por la extraordinaria producción musical que toma al espectador desde el primer momento. Esto se ve reflejado con las dos nominaciones que tiene en el rubro, es decir, mejor sonido y mejor edición de sonido.

El mejor biopic

Si bien, la historia es conocida y más de uno coincide en el gran papel que hace Rami Malek, muchos no tenían a este cinta como favorita, hasta que logró llevarse el premio en la pasada edición de los Globos de Oro, donde derrotó a la favorita de aquella noche, como fue Nace una estrella.

El guion

La banda decidió contar una historia, donde se viera reflejada también toda su epopeya. En ‘Bohemian Rhapsody’, podemos encontrar el relato del héroe que abandona a su "familia", la banda, para cometer excesos, hasta ver de cerca a la muerte, para luego volver "a casa" en busca de la redención final.

Si bien, el protagonista es Freddie Mercury, también se encuentra la historia de la banda, pues fueron muchos los que estuvieron detrás de la creación de estas canciones que todo el mundo canta, y que tras 27 años parecen seguir cautivando a todos, incluso a un público que no había nacido, cuando la banda tocó su último tema.

Y en ese punto se puede decir que el guion es correcto, tanto de principio a fin al mostrar una historia entretenida, con todos los condimentos para que el espectador quiera ver más, incluso para los seguidores del ayer que se pueden conmover hasta las lágrimas.

El punto máximo lo alcanzan en la recreación de Live Aid, que cuenta con un trabajo de montaje de sonido meticuloso y unas imágenes impactantes, el haber logrado poner en escena un recital de casi 20 minutos, sin aburrir en ningún momento, pese a que existen dos canciones menos que en el original.