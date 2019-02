Harry Potter: Daniel Radcliffe afirma que remake de la saga es inevitable

Una de las sagas más importantes en la historia del cine, sin duda alguna, es Harry Potter. Cuando se estrenó La Piedra Filosofal en 2001, muchos no creían que iba a llegar a tener un impacto mundial, tanto así que, hasta el día de hoy, los fans siguen viendo las ocho películas sin parar.

Daniel Radcliffe, el actor que saltó a la fama al interpretar al famoso mago, participó en varias películas, sin embargo, no puede sacarse el papel de Harry Potter de encima, por lo que, mencionó que le gustaría ver un remake de las ocho cintas. ¿Sucederá esto?

"Definitivamente pienso que habrá otra versión de Harry Potter antes de que yo muera", declaró Radcliffe en una entrevista para TV Guide. Este tipo de reinicio son comunes en la historia del cine. En más de una ocasión, películas de renombre han sido reestrenadas, obteniendo mejores taquillas y comentarios, por lo que la obra de JK Rowling no puede ser ajeno a ello.

"Será interesante verlo. Por el momento, esas películas tienen una especie de barniz sagrado, pero pronto se gastará... Me intriga ver cuándo sucederá eso", terminó de declarar el actor. Los fans del mago no han visto con buenos ojos estas declaraciones, pues no podrían ver a otro Harry que no sea Daniel Radcliffe.

Sin embargo, aún no hay fecha concreta para que se lleve a cabo, incluso, no hay nada oficial en cuanto a un remake de la saga de Harry Potter. Por el momento, Warner se encuentra trabajando en el mundo mágico de Animales Fantásticos, pues aún quedan otras tres películas por rodar.