Jurassic World: Chris Pratt revela un importante detalle sobre la tercera película

Con Jurassic World 3 se cerrará la trilogía que empezó en el año 2015, a modo de continuación de la famosa franquicia que fue Jurassic Park, y si bien son desconocidos los detalles que tendrá la cinta, el protagonista de la misma, Chris Pratt, reveló que esta entrega si se enfocará en el final de ‘El Reino Caído’.

Como se sabe, ‘Jurassic World: El Reino Caído’ llegó a los cines en el 2018 y nos mostró a la isla Nublar destruida, con los dinosaurios libres en todo el mundo. Este panorama, definitivamente tendrá influencia en la tercera cinta y que el actor asegura que esta será ejecutado de una forma impresionante.

“No puedo decir nada, pero puedo adelantar que cuando escuché la propuesta me quedé impresionado. No puedo creer que vamos a hacer esa película, y no puedo creer que hayan encontrado una manera de cumplir la promesa del fin de Jurassic World: Fallen Kingdom”, dijo Pratt al portal MTV News.

“La isla ha estallado. Los animales están libres, no podemos volver a encerrarlos ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo no solo estos dinosaurios, sino esta tecnología va a afectar al planeta? Saltamos hacia adelante, y es como, ‘¡Oh! ¡Correcto! ¡Oh, maldita sea!’ (Colin Trevorrow) ha estado trabajando muy duro en esto y va a ser bastante épico”, expresó.

Con respecto a Jurassic World 3, Colin Trevorrow, retomará el puesto de director del filme, luego que Juan Antonio Bayona estuviese al frente durante el segundo filme. Precisamente, anteriormente él había señalado que la cinta no estará enfocada en la destrucción de los alrededores por los dinosaurios, sino que será más de enfoque científico.

Teniendo esto en cuenta, no suena tan descabellado, pues se vive todo el tema de la clonación en humanos, por otra parte, se espera más cameos de actores que fueron parte de la trilogía original, tal como lo fue con Jeff Goldblum en la segunda entrega.

Chris Pratt recordó una conversación que tuvo con Laura Dern, quien interpretó a Ellie Sattle en la primera y tercera película de Jurassic Park, y mencionó: “Vi a Laura el otro día y discutimos un poco algo de eso, quiero decir, no estarán decepcionados”, comentó. La cinta se estrenará en el año 2021.