Avengers 4: Hawkeye será 'Ronin' en cinta y en fotos virales luce su nuevo traje

Avengers 4 estrena el próximo 24 de abril y los fanáticos están ansiosos por saber qué pasará con sus superhéroes favoritos tras los acontecimientos de Infinity War.

En la película previa a Endgame, vimos como un gran número de Vengadores agotó todas sus fuerzas para derrotar al poderoso Thanos, quien con su Guantelete del Infinito, buscaba acabar con la vida en el universo. Si bien los Avengers tuvieron importantes bajas, quien no apareció en escena fue Hawkeye (Jeremy Renner); razón por la cual fanáticos están a la espera de su participación.

Para Avengers 4: Endgame, Hawkeye -Clint Barton- (Jeremy Renner) utilizará una nueva identidad y se transformará en 'Ronin'. Esta identidad ha sido adoptada en los cómics por diversos personajes, siendo Hawkeye el segundo de ellos. Ronin es un término japonés usado para referirse a un samurai sin maestro, es decir, un guerrero solitario.

Primera aparición de Ronin en Avengers 4

En medio de los comentarios de los fans, el usuario de Instagram, Ultraraw26, conocido por compartir constantemente imágenes del Universo Cinematográfico de Marvel, ha revela cómo luciría 'Ronin' (Ojo de halcón) en pantalla grande.

Fanáticos de Marvel y sobre todo del personaje que es interpretado por Jeremy Renner, no han dudo en expresar su agrado por le traje que luciría 'Ronin' en Avengers 4: Endgame.

Hawkeye en Avengers

La primera aparición de Hawkeye fue un cameo en Thor, 2011. Después, tuvo un mayor rol en The Avengers, 2012, Avengers: Age of Ultron, 2015, y Captain America: Civil War, 2016, donde se le vio por última vez cuando Capitán América (Chris Evans) lo rescata de la prisión de The Raft.

Su ausencia en Avengers: Infinity War, 2018, fue una de las grandes incógnitas. Lo que se indica es que estaba cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario tras romper los Acuerdos de Sokovia en Civil War, al igual que Scott Lang (Ant-Man).