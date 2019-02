Mad Max 5 estaría a punto de ser producida

La quinta parte de Mad Max podría estar en camino, así lo aseguró Erik Davis, editor de Fandango, en su cuenta de Twitter.

La saga creada por George Miller a finales de la década del 70 estrenó su última película en 2015, la cual fue un rotundo éxito a nivel de crítica y taquilla alrededor del mundo.

La cinta obtuvo 10 nominaciones a los Premios Oscar y ganó 6 de ellos y a pesar que Miller tenía planeada una trilogía de aquel reboot, titulados 'The Wasteland' y 'Furiosa', problemas legales y económicos entre el director y Warner Bros. impidieron que las cintas se produjeran.

Sin embargo, un reciente tuit de Erik Davis confirmaría que la producción de una secuela estaría a punto de producirse.

Esta noticia la brindó luego que se confirmará la cancelación de Guerra Mundial Z 2: "Pese a que la película 'Guerra Mundial Z 2' está muerta... estoy oyendo rumores de otra secuela que estaría encendiendo sus motores...".

So WORLD WAR Z 2 is officially dead and not happening... BUT... I'm hearing whispers of another sequel that's beginning to rev its engines... pic.twitter.com/eFyRkC2kh0