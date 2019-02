¿Robert Pattinson es el nuevo Batman? foto divide a los fans del murciélago

Desde que se supo que Ben Affleck no iba más como Batman, los fans del murciélago se han preguntado quién sería el sucesor de este papel. Incluso, se está volviendo a reescribir el guión de la película en solitario del héroe de DC Cómics pero no hay nadie concreto, hasta ahora.

A través de las redes sociales se ha viralizado una imagen con un actor como Bruce Wayne. Los fanáticos se han quedado boquiabiertos, tanto así que ha dividido la opinión de todos, pues algunos están a favor y otros, en contra. ¿De quién estamos hablando? de Robert Pattinson, o mejor conocido como Edward Cullen de Crepúsculo.

El diseñador BossLogic, creador de increíbles Fan Art sobre Marvel Y DC Cómics que se han vuelto virales alrededor de todo el mundo, es quien llegó a reproducir a Robert Pattinson como Bruce Wayne, en el que se puede apreciar al actor con terno y atrás de él, aparece una sombra en forma de Batman.

"Una opción que nunca habría pensado probar pero escuché una charla de fondo sobre Robert Pattinson, si las conversaciones (fuente) son ciertas, entonces todas nuestras predicciones fueron erróneas. Este podría ser su nuevo Bruce", escribe BossLogic en su cuenta de Twitter.

Hasta el momento, no hay nada seguro y es solo un rumor pues Warner Bros no ha realizado ningún anuncio oficial sobre su próximo Batman. Lo que si es seguro, es que el actor que sea elegido será comparado con Christian Bale y Ben Affleck, así como dividirá a la mayoría de fans.

