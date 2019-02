Stardust: la película de David Bowie ya cuenta con protagonista

El biopic de David Bowie, Stardust, sigue en búsqueda de su elenco. Por ahora, la producción ya cuenta con el actor que dará vida al cantante británico, Johnny Flynn.

Flynn es conocido por sus papeles en las series Lovesick y Beast, además de integrar el elenco de la obra True West.

Es así que el joven actor se une a Jena Malone (Vice), actriz que interpretará a la esposa de David Bowie en la década de los 70.

Estos actores no son los únicos confirmados para la producción, también estarán Angie, y Marc Maron (Glow), quien será el publicista de la compañía discográfica del artista.

Johnny Flynn is an extraordinary actor - just take in 'Beast' and 'True West' to see it. Wonder what @ManMadeMoon thinks?... https://t.co/7DRqv0CUTJ