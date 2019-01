Bohemian Rhapsody: revelan escena eliminada y fans caen rendidos ante Malek

Bohemian Rhapsody es una de las favoritas para quedarse con varios premios Oscar este año, junto con su protagonista Rami Malek.

El intérprete, que le dio vida al eterno Freddie Mercury, se ha ganado no solo el aplauso de la crítica, sino también de los fanáticos. En redes sociales, una inédita escena se viene viralizando.

Rami, quien consiguió llevarse el premio a mejor actor del sindicato de actores de Hollywood, los SAG, por su papel, grabó una escena más para la cinta que lo llevó a la fama, pero lamentablemente no salió en el trabajo final.

Una escena, eliminada finalmente por la producción, fue divulgada tras insistencia de los fanáticos que querían ver a Malek interpretando ‘Crazy Little Thing Called Love’.

Si bien el tema fue grabado para Bohemian Rhapsody, el equipo de producción prefirió no incluirla por exceder el tiempo de duración de la cinta, que ya completaba dos horas y quince minutos.

La escena se inspiró en el concierto que dio Queen en el estadio Wembley durante el Live Aid 1958.

Rami Malek desconocía las acusaciones de abuso sexual de Bryan Singer

Singer, director de 'Bohemian Rhapsody', volvió a ser acusado de abuso sexual a menores de edad, la denuncia se hizo a través de una artículo publicado en la revista 'The Atlantic'.

Ante lo sucedido Rami Malek, protagonista de la cinta, se refirió al tema durante una entrevista para 'Los Angeles Times': "Hasta donde sé, yo estaba considerado para el papel incluso antes que Bryan fuera contratado. Yo no sabía mucho sobre él. Las acusaciones, créanme o no, eran algo sobre lo que yo no estaba al tanto, y así son las cosas. Nadie sabe qué pasará con eso. Pero creo que de una u otra manera encontramos una forma de perseverar a pesar de los obstáculos que surgieron en nuestro camino".