Game of Thrones: teorías, profecías y todo sobre la serie de HBO

La temporada 8 de Game of Thrones, o también conocido como 'Juego de Tronos', se estrenará el próximo 14 de abril, así lo anunció finalmente HBO. A lo largo de los años, la serie ha cautivado con sus más épicas batallas, historias de amor, sabotajes y asesinatos. Por ello, aquí te mostramos las teorías, profecías y todo lo que debes saber sobre la creación del estadounidense George R. R. Martin.

¿Cuándo empezó Juego de Tronos?

La serie Game of Thrones, en español ‘Juego de Tronos’, se estrenó el 17 de abril de 2011 bajo la dirección de George R. R. Martin. La producción se centra en las violentas luchas de los Siete Reinos del continente de Poniente, donde se desarrolla la trama principal, con el objetivo de tomar el control del Trono de Hierro y, por ende, de los Siete Reinos.

Hasta la fecha, ‘Juego de Tronos’ tiene siete temporadas y 67 capítulos. Este 2019 se estrenará la última temporada por lo que la serie finalizará con un total de 73 capítulos, los cuales son retransmitidos en HBO.

A lo largo de estos nueve años, un sinnúmero de teorías han aparecido sobre Game of Thrones y a continuación te detallamos las que tomaron mayor fuerza en este tiempo.

Teorías de Juego de Tronos

1. ¿Ned Stark no está muerto?

2. ¿Jaime Lannister matará a Cersei?

3. ¿Tyrion Lannister es un Targaryen?

4. ¿Hay un dragón de hielo dentro del muro?

5. ¿Bran Stark es el Rey de la Noche?

¿Cuándo se estrena la octava temporada de Game of Thrones?

La octava temporada de Game of Thrones está en pleno rodaje y se estrenará el 14 de abril del 2019, según informó HBO. Estará compuesta por seis episodios que, según el director, durarán más de una hora.

Sobre la trama, solo han trascendido algunas pequeñas pistas sobre lo que podría venir. Se sabe que habrá una batalla como nunca antes se ha visto en televisión, y que ha tardado 55 noches en rodarse.

Trailer oficial de la octava temporada de Game of Thrones

Teaser de la octava temporada de Game of Thrones

Reparto principal de Game of Thrones para la temporada 8

Con solo seis capítulos restantes para final de la serie, aparentemente no habría espacio para nuevas historias en Game of Thrones, sin embargo, eso no será impedimento para la aparición de nuevos personajes.

Este 2019, 'Juego de Tronos', tendrá dos nuevos personajes y se ha confirmado el regreso de otros dos que vimos en la temporada anterior. Aquí todos los actores principales.

- Emilia Clarke (Daenerys Targaryen)

- Kit Harington (Jon Snow)

- Peter Dinklage (Tyrion Lannister)

- Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister)

- Lena Headey (Cersei Lannister)

- Liam Cunningham (Davos Seaworth)

- Sophie Turner (Sansa Stark)

- Maisie Williams (Arya Stark)

- Alfie Allen (Theon Greyjoy)

- Nathalie Emmanuel (Missandei)

- Gwendoline Christie (Brienne de Tarth)

- John Bradley (Samwell Tarly)

- Isaac Hempstead Wright (Bran Stark)

- Hannah Murray (Gilly)

- Rory McCann (Sandor ‘The Hound’ Clegane)

- Iain Glen (Jorah Mormont)

- Conleth Hill (Varys)

- Carice van Houten (Melisandre)

- Jerome Flynn (Bronn)

- Joe Dempsie (Gendry)

- Kristofer Hivju (Tormund Giantsbane)

¿Cuántas temporadas va a tener GOT?

Game of Thrones llegará a su fin con su octava temporada, pero los fans podrán seguir disfrutando mucho más tiempo del universo de Westeros, pues HBO está considerando realizar precuelas, secuelas y más de la famosa serie.

¿Cuántos capítulos tiene cada temporada de Game of Thrones?

El primer capítulo de ‘Juego de Tronos’ se estrenó el 17 de abril de 2011; la primera temporada consistió de 10 episodios. Aquí te dejamos la lista con los capítulos de cada temporada de GOT.

GAME OF THRONES Temporada 1 1. Se acerca el Invierno 2. El Camino Real 3. Lord Nieve 4. Tullidos, bastardos y cosas rotas 5. El Lobo y el León 6. Una corona de oro

7. Ganas o Mueres 8. Por el lado de la punta 9. Baelor 10. Fuego y Sangre Temporada 2 1. El Norte no olvida 2. Las Tierras de la Noche 3. Lo que está muerto no puede morir

4. Jardín de Huesos 5. El Fantasma de Harrenhal 6. Los Dioses Antiguos y Nuevos

7. Un Hombre sin Honor 8. Un príncipe de Invernalia 9. Aguasnegras 10. Valar Morghulis Temporada 3 1. Valar Dohaeris 2. Alas negras, palabras negras 3. El Camino del Castigo

4. Y ahora su guardia ha terminado 5. Besado por el fuego 6. El ascenso

7. El oso y la doncella 8. Los segundos hijos 9. Las Lluvias de Castamere 10. Mhysa Temporada 4 1. Dos espadas 2. El león y la rosa 3. Rompedora de cadenas

4. Guardajuramentos 5. El primero de su nombre 6. Leyes de dioses y hombres

7. Sinsonte 8. La Montaña y la Víbora 9. Los vigilantes del Muro 10. Los niños Temporada 5 1. Las guerras venideras 2. La Casa de Negro y Blanco 3. Gorrión Supremo

4. Hijos de la arpía 5. Matad al chico 6. Nunca doblegado, nunca roto

7. El regalo 8. Casa Austera 9. Danza de dragones 10. Misericordia Temporada 6 1. La mujer roja 2. A casa 3. Perjurio 4. Libro del Desconocido

5. El portón 6. Sangre de mi sangre 7. El hombre destrozado

8. Nadie 9. La batalla de los bastardos 10. Vientos de invierno Temporada 7 1. Rocadragón 2. Bajo la tormenta 3. La justicia de la reina

4. Botines de guerra 5. Guardaoriente 6. Más allá del Muro 7. El dragón y el lobo

Profecías de Game of Thrones

Juego de Tronos está a punto de llegar a su final con su octava temporada. Por ello, aquí repasamos las profecías que aún no se han cumplido en la serie y que podrías ser respondidas en la última temporada.

1. La profecía de Mirri Maz Duur

Si viste la primera temporada de Game of Thrones, seguramente recuerdas a la bruja Mirri Maz Duur, quien le dijo a Daenerys que su marido, Khal Drogo, volvería a la vida cuando el “sol saliera por el oeste y se pusiera por el este. Cuando los mares se sequen y las montañas se mezan como hojas al viento. Cuando su vientre se hinchara de nuevo y tuviera un hijo vivo”.

Por ahora, la profecía no se ha cumplido, pero en el capítulo 7x06 Daenerys manifiesta una enorme incomodidad a la hora de su posible sucesión en el caso de que llegue al Trono de Hierro y así lo confiesa Jon Snow. “Los dragones son mis hijos y son los únicos que tendré”.

2. Bran ve un dragón en el Desembarco del Rey

En la cuarta temporada de Game of Thrones, Bran, el nuevo Cuervo de Tres Ojos que tiene la capacidad de acceder al pasado y al futuro, tuvo una visión relacionada con el Arciano en la que un dragón volaba por el Desembarco del Rey. Esta profecía todavía no ha sucedido, pero es probable que se haga realidad.

3. La bruja Maggy La Rana

Desde su infancia, Cercei Lannister vive con varias profecías que le lanzó Maggy, a quien le preguntó si algún día sería reina, a lo que ella le respondió que sí, pero por poco tiempo, porque sería destronada por una reina más joven y bella.

Cersei piensa que su sucesora puede ser Margaery, aunque muchos seguidores de las novelas y la serie consideran que en realidad se trata de Daenerys. Por ahora, esta predicción no se ha cumplido.

En los libros de Juego de Tronos también hay otra profecía de Maggy a Cersei: “Y cuando las lágrimas te ahoguen, el valonqar te rodeará el cuello blanco con las manos y te arrebatará la vida”.

Esa alusión al Valonqar (que significa “hermano menor”) ha dado mucho de qué hablar, señalando a Tyrion y Jaime, e incluso a Arya como la persona que podría acabar con Cersei.

¿Cuántos libros hay de Juego de Tronos?

La serie de HBO se basó en la saga de los libros de George R. R. Martin, que son cinco.

- Juego de Tronos

- Choque de Reyes

- Tormenta de Espadas

- Festín de Cuervos

- Danza de Dragones