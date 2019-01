RuPaul's Drag Race: conoce al nuevo grupo que integrará la temporada 11 [VIDEO]

"RuPaul's Drag Race: All Stars 4" está en emisión, pero la producción en torno a la franquicia anunció quiénes conformarán el próximo grupo de drag queens que participará en la temporada 11 del reality show.



"Las reinas", como son conocidas entre los fanáticos del programa, fueron presentadas el jueves último por Adam Rippon y Aquaria, personaje que se llevó la victoria el ciclo pasado. Si bien los seguidores de este espacio son los más emocionados, para muchos ha sido una sorpresa el regreso de Vanessa Vanjie Mateo, concursante de la anterior temporada y que al parecer su vuelta ha sido “bajo demanda de los fanáticos”.

En redes sociales la popularidad de "RuPaul’s Drag Race: temporada 11" está en su tope más alto, luego de ser considerada por el propio conductor la "más revolucionaria de todos los tiempos”.

RuPaul’s Drag Race temporada 11: integrantes

Para este ciclo se anunció la presencia de 15 concursantes y modificaciones especiales en sus reglas. A continuación los nombres de los integrantes: A’keria Chanel Davenport, Ariel Versace, Brooke Lynn Hytes, Honey Davenport, Kahanna Montrese, Mercedes Iman Diamond, Nina West, Plastique Tiara, Ra’jah O’Hara, Scarlet Envy, Shuga Cane, Silky Nutmeg Ganache, Yve Oddly y Soju.

Revise el anuncio oficial el cast que acompañará a Ru Paul este ciclo

Bajo el lema de “Go wig or go home”, la temporada 11 apunta a ser la más importante y llamativa en la historia de la marca. Por el momento no se ha confirmado una fecha concreta para la emisión del nuevo ciclo, pero sabemos que estará listo para la primera mitad de este 2019. "RuPaul’s Drag Race: temporada 11" se transmite vía la señal de VH1 y en Netflix podemos ver algunas de sus temporadas.