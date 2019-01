Pimp My Ride: quince años después, exparticipantes revelan verdad del show de MTV

Hasta el 2004, MTV mantenía en su programación los realitys shows que involucraron a sus propios televidentes. Una de sus series más exitosas, Pimp My Ride, conducido por el rapero Xzibit, logró ganarse el interés de los fanáticos de la cadena, quienes quedaron encantados con las modificaciones que se le hacían a los autos de los participantes.



Quince años después, exparticipantes de Pimp My Ride han contado la amarga verdad detrás de los ostentosos vehículos que 'recibían' por parte de los expertos del programa.

Si bien el show fue muy popular en el 2004, un reportaje del Huffington Post expuso los problemas que existían en torno al programa. De acuerdo con el medio, Pimp My Ride nos presentaba autos que pasaban, supuestamente, varios días dentro de un taller, pero esto sería desmentido por los propios concursantes, quienes indicaron que sus carros estuvieron sin poder ser utilizados por seis a siete meses.



El director de casting del show, Nick Chiodini, negó estas afirmaciones. Y contó a BuzzFeed News que el promedio de tiempo de entrega era de 10 a 12 días.





Pero eso no fue todo, algunos participantes mencionaron que tuvieron que pagar algunos de los gastos con su propio dinero sin ninguna garantía de que se les iba a reembolsar. "(Mi auto) era básicamente un auto pulido", escribió Seth Martino, concursante de la sexta temporada, en un foro de Reddit hace un par de años atrás.

Si bien Pimp My Ride funcionó por un par de años, las cosas se complicaron entre bastidores. Desde autos que se derrumbaban en cuestión de semanas, hasta avergonzar a un concursante, no todo era color de rosa como se aparentaba en televisión.



The Huffington Post habló con Jake Glazier de la Temporada 4 y Seth Martino de la Temporada 6, jóvenes que realizaron descripciones en Reddit sobre su tiempo en el programa. Dearinger afirmó que la producción sacaba "varias de las cosas que mostraban en la televisión de los autos", como en su caso, un dispensador de tragos "emergente" y un equipo de sonido.

El exparticipante mencionó que el retiro se dio porque el programa no quería vincular la bebida con la conducción.

Por otro lado, Seth Martino tuvo una de las peores experiencias en Pimp My Ride. "Hubo muchas cosas malas", le dijo a HuffPost "Las pantallas de televisión nunca volvieron a funcionar después de filmar. Algunas cosas que colocaron en mi automóvil no sirvieron semanas después. Quitaron las puertas de ala de ave porque los pistones que usaban para levantarlas les impedían colocar los cinturones de seguridad en la parte de atrás, lo cual era muy peligroso", reveló.