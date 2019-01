Dragon Ball Super: Esto es todo lo que se sabe del personaje Cheelai [VIDEO]

Dragon Ball Super Broly, sigue en la cartelera de los cines de todo Latinoamérica, la película que le da un nuevo inicio al saiyayin legendario como personaje y que forma ahora parte del canon oficial, por lo que muchos creen que también aparecerán en el anime. Pero no fue el único que apareció.

Si ya viste la cinta, habrás notado que la misma inserta nuevos personajes en el mundo Dragon Ball, pero unos resaltan más que otros, como es el caso de Cheelai, que con el tiempo mostrado fue suficiente para convencer a los fanáticos. Ella se convierte junto a Lemos, en la aliada de Broly.

Cheelai, tiene una actitud protectora hacia Broly, además de la buena química que tiene con el guerrero legendario, su personalidad carismática y su físico, han sido los elementos que los seguidores de Dragon Ball más han valorado, para considerarla como su nuevo personaje favorito.

Sin embargo, como es un personaje nuevo, no se sabe mucho acerca de ella o de su historia, salvo lo que ya se vio en la película y lo que se ha dicho en entrevistas o especiales. Por ejemplo, el director de la película, Tatsuya Nagamine, dijo sobre ella, lo siguiente: “Es una joven delincuente que actúa con base en sus emociones. Ella ayuda a Broly sin pensar en las consecuencias, con terribles resultados”.

Pero no fue el único, porque Akira Toriyama también se refirió a ella, asegurando que la diseñó como “una chica linda”, porque tenía mucho tiempo sin haber creado una. Bueno, con eso parece que no considera a Caulifla o Kale en ese rango.

“Hay tantos peleadores en Dragon Ball que quise crear un personaje no-combatiente, sólo por cambiar. Así que ella y Lemo son dos personajes importantes en la película, a pesar de no ser luchadores. Fue muy divertido pensar en sus diseños e historia y me esforcé mucho en ello. Me di cuenta que no había diseñado a una chica linda en bastante tiempo, así que quise darle ese giro”, fue lo que dijo.

Para no detallar en spoiler sobre la cinta, solo nos quedamos con la parte final, donde ella y Lemo eran los nuevos acompañantes de Broly que se queda a vivir en el planeta Vampa, aunque podrían mudarse a otro, pero siempre juntos. Así que si el guerrero legendario regresa en el manga, anime u otra película de Dragon Ball, seguramente veremos a la joven con él.