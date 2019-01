Los Simpsons: Homero se une a las redes y usó su propio meme en reciente capítulo

"Los Simpson" no se quedan atrás y se suman a los acontecimientos en las redes sociales. La serie se caracteriza por siempre incorporar temas de actualidad y cultura popular en sus capítulos.

Con la presentación de sus recientes episodios, el último emitido al aire por FOX se llevó la risa de más de un fan, ya que incluye un famoso meme de Homero Simpson, el cual circula desde hace un tiempo en Internet.

El famoso GIF del personaje, incluido en esta ocasión en una de sus secuencias, nos muestra a Homero escondiéndose entre unos arbustos. La imagen es utilizada en Facebook, Twitter e Instagram frecuentemente para hacer referencia a una persona que se esconde de vergüenza.

La salida al aire del episodio titulado "The Girl on the Bus", nos presenta a una Lisa Simpson recibiendo un mensaje de texto de su padre, preguntándole dónde está su celular. Ella le contesta que, si no se había dado cuenta, le está escribiendo desde su "teléfono perdido".

Ante esta respuesta, Homero Simpson solo responde enviando su propio GIF.

Sería la propia cuenta oficial de "Los Simpson" en Twitter que compartió el fragmento del programa mencionando: "Hasta Homero usa ese GIF". Fanáticos fueron los más felices por ver esta referencia en el programa. Los guionistas están al pendiente de las redes sociales.