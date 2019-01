Avengers 4: 'Maria Hill' reveló importante spoiler por error [VIDEO]

La actriz Cobie Smulders, quien da vida a Maria Hill en el Universo Cinematográfico de Marvel, acaba de confirmar un importante spoiler que venía circulando desde hace semanas en las redes sociales.

Básicamente, Smulders ha dado detalles sobre Avengers 4: Endgame en medio de una entrevista con Jimmy Fallon mientras promocionaba la segunda temporada de la serie Friends From College, donde viene participando.

Aprovechando que la tenía en su set, Jimmy Fallon intentó sacarle información sobre la nueva entrega de "The Avengers", pero pese a sus interrogantes, la actriz no cayó en sus intentos, o eso fue lo que pensó ella.

Si bien Smulders no cedió ante los intentos del entrevistador para obtener información de ella, 'Maria Hill' sí confirmó su participación en Spider-Man: Far From Home.

Recordemos que horas antes el primer tráiler de la cinta fue revelado y en una de las secuencias se puede ver a una mujer junto a Nick Fury, lo que ahora se entiende que es su personaje.

En esta parte de la entrevista, Fallon le pregunta a Cobie Smulders si ella estará en Spider-Man: Far From Home y la intérprete se lo confirma:



¿Qué tan importante es esta información para Avengers 4?

Spider-Man: Far From Home, que se estrenará en Julio, nos estaría adelantado la situación actual de Maria Hill y quizás de algunos otros personajes, ella habría logrado superar el chasquido de Thanos. Actualmente se sabe que Hill 'desapareció' de la tierra, luego que el 'Titán loco' usara su Guantelete del infinito.

¿Sus declaraciones son spoiler? Todo diría que sí. Debido a las declaraciones de varios ejecutivos de Sony, incluyendo al propio Kevin Feige, se indicó que, Spider-Man: Far From Home, es posterior a Endgame en la linea de tiempo del Universo Cinematográfico, por lo que su participación en ambas cintas, revelaría que ella y otros Avengers, 'volvieron a la vida'.

Black Widow: película en solitario se confirma y podría tener calificación "R"

Tras confirmarse la esperada cinta de Viuda Negra, interpretada en el cine por Scarlett Johansson, fanáticos vienen debatiendo en redes sociales sobre si la cinta nos presentaría la verdadera historia de Natasha Romanoff, conocida por tener un pasado oscuro.

La película, que será dirigida por Cate Shortland, podría ser clasificación R, algo bastante inusual en los largometrajes de Marvel, de acuerdo a información de Comicbook.