Spider-Man: Far From Home: Tom Holland lanza misterioso mensaje previo al tráiler

Todo parece indicar que un gran anuncio sobre Spiderman: Far From Home está cada vez más cerca. Desde hace unas horas, el actor Tom Holland viene compartiendo en sus redes sociales 'guiños' sobre una importante noticia; fans especulan que un posible estreno del tráiler está por venir.

En Twitter, el actor respondió a sus fanáticos que lo interrogaban sobre las primeras imágenes de Spiderman: Far From Home, a lo que él contestó con un corto, pero llamativo tweet. "Así que hablé con Sony...".

So I spoke to Sony...

Esta respuesta llega luego de que un conocido fanático de Marvel, Kirk Deveyck, publicara un video en Twitter mencionando a Tom Holland, demandando que el tráiler fuera liberado esta semana. Comicbook reporta que Deveyck hizo lo mismo con Avengers: Infinity War que terminó siendo viral. Esta acción le dio un pase para la premiere en Hollywood.

Ante esto, Holland respondió a Deveyck diciendo, "Veré qué puedo hacer", incluyendo un emoji riendo y llorando al final. Este lunes contestó con un tweet, dando una pista de que el tráiler podría llegar en los próximos días.

I’ll see what I can do 😂 https://t.co/e4fBy5J7oz