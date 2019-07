Las mejores películas de acción gratis en español online en Netflix

La plataforma en línea más popular del mundo, Netflix, tiene para nosotros centenares de películas de acción. Debido a la gran cantidad de alternativas que tiene el espectador, muchos no saben cuál elegir o con cuál empezar. Por ello, en esta publicación se ha realizado un ranking de las filmes de acción que encontrarás en el servicio de streaming de ese género. Las obras cinematográficas que aparecen en la presente lista han sido (en su mayoría) un éxito en países cinéfilos como México y España.

La clasificación de estos filmes se basa en el criterio del redactor y en la calificación que la crítica especializada les ha otorgado a esas obras cinematográficas.

10 películas de acción ¡Gratis y en español!

A continuación, te presentamos el Top 10 de los filmes de acción más exitosos de la plataforma más conocida de streaming, Netflix.

10. The last stand

País de origen: Estados Unidos

Título en España: El último desafío

Título en Latinoamérica: El último desafío

Año: 2013

Este filme de acción, tuvo que pasar una década para que Arnold Schwarzenegger volviera a tomar el personaje principal de una película. En esta ocasión “el roble austriaco” interpreta a Ray Owens, un exoficial que busca tener una vida menos agitada. Por ello vive en Summerton Junction, lugar donde si bien toma el trabajo de alguacil, es conocido por ser tranquilo y manejable. No obstante, todo se sale de control cuando un peligroso malhechor, Gabriel Cortez, huye del arresto de la FBI e inicia alboroto junto a su banda en la ciudad que vigila Owens. Las cosas se pondrán color de hormiga, pero Owens tendrá como objetivo salvar el día.

De Arnold Schwarzenegger debemos ver su saga de Terminator y un film de sus inicios, Stay Hungry (El Gran Guardaespaldas).

Para tener el trailer The Last Stand, la pelicula online en subtitulado, lo podrás descargar aquí en YouTube Go.

9. Mission Impossible

País de origen: Estados Unidos

Título en España: Misión imposible

Título en Latinoamérica: Misión imposible

Año: 1996

La primera entrega de esta querida sextalogía. Fue una de las cintas que ratificó la fama mundial de Tom Cruise. La sinopsis de la realización fílmica trata sobre un grupo de agentes ultrasecretos que tiene la misión de recobrar un disco que posee información valiosa y secreta del gobierno de Estados Unidos. Debido a la muerte de algunos compañeros de Cruise (Ethan Hunt), él es acusado de asesinato y traición. Ethan deberá demostrar que ello no es cierto y asimismo recuperar la información robada. Esta película se encuentra en español y es una de las más buscadas en Netflix.

Película de acción 100% recomendable. Recordemos que el director es Brian Di Palma. Del realizador sugerimos ver “Caracortada”, “Los Intocables” y “Carlito's Way”.

De Tom Cruise puedes ver Nacido el 4 de julio, Jerry Maguire, Magnolia y Cuestión de Honor.

8. Wanted

Países de origen: Estados Unidos y Reino Unido

Título en España: Wanted (Se busca)

Título en Latinoamérica: Se busca

Año: 2008

Las presencias de James McAvoy, Morgan Freeman y Angelina Jolie en esta película de acción definitivamente invitan a mirarla. Wesley Gibson siente que lleva una vida monótona y que tiene un trabajo ordinario. Todo cambia a partir del asesinato de su padre con el que ya no tenía mucha comunicación. Tras la muerte, se le acercan integrantes del grupo secreto La Fraternidad, un conjunto de asesinos que le pedirán que se una al clan y se vengue por el deceso de su papá, que también colaboró en esta sociedad oculta.

No hay mucho que decir, pues todos conocemos del talento de los 3 actores mencionados. Pero igual les comentamos que de James McAvoy puedes ver “Expiación”, de Morgan Freeman “Sueños de Fuga” y de Angelina Jolie “Inocencia interrumpida”.

7. Gladiator

Países de origen: Estados Unidos y Reino Unido

Título en España: Gladiator (El gladiador)

Título en Latinoamérica: Gladiador

Año: 2000

Empezamos el nuevo milenio con pie derecho. El cineasta Ridley Scottnos traslada con este filme de acción al imperio romano de los primeros años después de Cristo. En ese contexto el general Máximo Décimo Meridio (Russell Crowe) es retirado de su cargo militar y mandado a matar por celos del Emperador Cómodo. El exoficial logra escapa y se convierte en un gladiador. Su nueva vida no hará que se olvide de vengarse del emperador.

Del director no olvidemos mirar “The Martian”, “Thelma & Louise” y una película de acción que también se encuentra en este ranking. De Russel Crowe podemos disfrutar de “The Insider” y “A Beautiful Mind”.

6. Black Hawk Down

País de origen: Estados Unidos

Título en España: Black Hawk derribado

Título en Latinoamérica: La caída del halcón negro

Año: 2001

Otra joyita de Ridley Scott. Un grupo de militares de alto rango de Estados Unidos son enviados a Somalia, Africa, a fin de buscar la pacificación de los conflictos del lugar de la forma más diplomática posible. No obstante, también tiene el propósito de atrapar al líder Aidid y terminar definitivamente con la guerra a como dé lugar. Todo empieza a complicarse cuando dos de sus helicópteros Black Hawk son tumbados y deben luchar por no morir en tierra de nadie.

Entra aquí, para ver películas de terror gratis y en español

5. Scarface

País de origen: Estados Unidos

Título en España: El precio del poder

Título en Latinoamérica: Caracortada

Año: 1983

Algunos lectores reclamarán por no incluir este largometraje de accióndentro de los 3 primeros puestos, pero lo cierto es que Caracortada se ubica más en el género de drama que del de acción. Sin embargo, es imposible no recordar los últimos 30 minutos en los que se vive alta tensión y suspenso. Esta es una obra maestra. Tony Montada (un genial Al Pacino) logra ingresar con fuerza al mundo del narcotráfico, ello lo llevará a ser perseguido no solo por la policía. El realizador es Brian Di Palma. El director también figura en esta lista por Misión Imposible.

De Al Pacino podemos ver la trilogía de “El Padrino”, “Serpico”, “Espantapájaros” y “El informante”.

PUEDES VER Bird Box: Muestran el rostro de monstruo de la exitosa cinta de Netflix

4. Kill Bill: Volume 1

País de origen: Estados Unidos

Título en España: Kill Bill: Volumen 1

Título en Latinoamérica: Kill Bill: Volumen 1

Año: 2003

Casi todo el mundo ama al director Quentin Tarantino. El rebelde de Hollywood estrenó el 2003 una de las películas más sangrientas y emocionantes del cine comercial. Kill Bill: Volumen 1. Esta película de acción, trata sobre una asesina del Escuadrón Asesino Víbora Letal que se recupera de un coma. Al levantarse se percata que el niño que estaba a punto de dar a luz ya no está más en su vientre y que los culpables son sus antiguos compañeros; la mujer saldrá a matar.

De Tarantino debemos ver sus dos primeras películas “Reservoir Dogs” y “Pulp Fiction”. Unas verdaderas obras de arte.

3. Unstoppable

País de origen: Estados Unidos

Título en España: Imparable

Título en Latinoamérica: Unstoppable

Año: 2010

Denzel Washington está en el papel principal de esta obra cinematográfica. El portal web FilmAffinity brinda esta sinopsis: “Un experimentado ingeniero de ferrocarriles (Denzel Washington) está a punto de ser despedido de su empresa, pero antes conoce al novato (Chris Pine) que lo va a sustituir. La situación cambia cuando un tren lleno de un peligroso combustible empieza a saltarse estaciones a toda velocidad poniendo en peligro la vida de miles de personas.”

Del director Tony Scott debemos volver a ver Top Gun y True Romance. De Denzel Washington no podemos olvidarnos de “Gloria” y “Malcolm X”.

2. The Night Comes For Us

País de origen: Indonesia

Título en España: The Night Comes For Us

Título en Latinoamérica: The Night Comes For Us

Año: 2018

Presencia ajena a la industria de Hollywood. The Night Comes For Us es una película de acción Indonesia dirigida por Timo Tjahjanto. De este realizador los portales de Internet recomiendan su cortometraje de terror “Safe Haven” que aparece en la película “V/H/S/2”.

Por su lado, The Night Comes For Us trata de un sujeto retirado del mundo de los mafiosos que debe cuidar a una chica de la banda criminal a la cual él perteneció en Jakarta, Java, Indonesia. Totalmente recomendable si quieres escapar del circuito norteamericano.

Para ver The night comes for us desde tu celular, podrás descargar la película online y gratis aquí.

1. John Wick ¡La mejor película de acción, en la lista!

País de origen: Estados Unidos

Título en España: John Wick

Título en Latinoamérica: John Wick: Nacido para matar

Año: 2014

Llegamos a la mejor película de acción. Keanu Reeves es John Wick, un asesino en retiro ruso que debe regresar al ruedo para intentar detener al hijo de un exsocio que busca ser el líder de un grupo secreto de homicidas y que le dio una paliza sin justificación alguna. El perdón no existe en el diccionario de John Wick.

Si aún no has visto ninguna de estos filmes de acción, protagonizada por Keanu Reeves, sugerimos que comiences con la trilogía de “The Matrix”. Después te interesarás por el resto de su filmografía. Hay varias de ellas en Netflix que puedes disfrutar.