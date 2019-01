Game of Thrones: con sutil mensaje, HBO revela cuándo sabremos fecha de estreno

HBO aún no nos ha dicho cuándo regresará Game of Thrones para su octava y última temporada, pero un reciente mensaje en Twitter podría cambiar esta situación.



A través de las redes sociales, HBO reveló que la fecha de estreno de su serie más exitosa Game of Thrones (GOT) la cual llega a su fin este año. En poco tiempo la atención de los fans acaparó Twitter y muchos ya especulan sobre las posibles imágenes.

Hasta el momento se tiene confirmado que el próximo mes de abril, Juego de Tronos verá la luz a través de la señal de HBO. La única información que no conocemos es la fecha exacta para ver el primero de los seis capítulos finales de la serie.

En medio de la incertidumbre, en su cuenta oficial de Twitter, la cadena detalló que el anuncio de la fecha de estreno se dará antes del inicio de la nueva temporada de True Detective, la cual será a las 9 p. m. de este domingo 13 de enero.

"Estoy haciendo las preguntas importantes", se logra leer en el mensaje de la red social acompañado de una imagen de una 'conversación' que se habría tenido con uno de los jefes de la cadena televisiva.

CEO de HBO vio temporada final e impresiones emocionan a fans

Si bien HBO mantiene toda la información referente a la temporada 8 de Juego de Tronos bajo llave, quien se ha pronunciado recientemente sobre la serie ha sido el CEO de la compañía, Richard Plepler, directivo que tuvo la oportunidad de ver hace unos días todos los episodios.

En conversación con Variety, Plepler aseguró que en lo que respecta a Game of Thrones "todo el mundo está esperando un extraordinario trabajo narrativo y una producción llena de magia y les aseguro que lo tendrán".