Dragon Ball Super Broly: Así fue la conferencia de prensa con los actores de doblaje

Estamos a solo un día del esperado estreno de Dragon Ball Super: Broly en el Perú, pero en México, donde se realizó el doblaje, ya comienzan a vivir la cinta en su máximo esplendor, porque el elenco de voces de la película conversó con medios de comunicación sobre el proceso del trabajo y su acercamiento con los fanáticos.

Los actores que dijeron presente fueron: Mario Castañeda (voz de Gokú), René García (voz de Vegeta), Gerardo Reyero (voz de Freezer), Ricardo Brust (voz de Broly) y Eduardo Garza, director de doblaje. Ellos dieron diferentes puntos de vista con respecto a la película Dragon Ball Super.

Uno de los que vuelve al doblaje, es Ricardo Brust, quien destacó los nuevos matices que su personaje tiene en esta cinta, a diferencia de las pasadas: “Poco a poco va de menos a más, hasta llegar a volverse loco, prácticamente. Yo traté de ir incrementando su energía, hasta llegar a lo último", dijo.

Por otra parte, contó que darle voz al saiyajin legendario no fue nada fácil, porque se requiere una gran técnica de dominio de voz, algo que solo se logra con años de trabajo en la actuación, incluso se atrevió a bromear con decir que gritó más que el conocido cantante mexicano, Vicente Fernández.

Pero no fue el único que habló, porque, también René García dijo: “Si la historia fuera diferente, el héroe sería Vegeta y a lo mejor no sería tan divertido”, con respecto a su personaje, pero no fue lo único que dijo.

“Es el único que sí tuvo un cambio realmente, que sí evolucionó, que sí reconoció el poder del otro, que sí se sacrifica por todos, entonces eso es lo interesante y lo bonito del personaje, y creo que a pesar de todos los cambios que ha tenido y la importancia que cobró en Dragon Ball, sigue siendo el mismo en esencia: es un enojón, es un soberbio. A mí me gusta mucho hacer a Vegeta, me divierte mucho”, complementó.

Otro de los protagonistas de la cinta, es Freezer, que está a cargo de Gerardo Reyero. Para él, es mejor interpretar a un villano como el “Emperador del Mal”, que a un héroe, por esta razón: “Nosotros decimos que es más rico doblar a un villano que doblar a un héroe, porque los héroes son buenos, buenos, buenos y a veces hasta sin matices y cambios, y los villanos nos dan la oportunidad de lucir la voz, la tonalidad, de manera maravillosa”.

Lalo Garza, el director de doblaje de la película, también habló sobre su trabajo y todo el proceso previo, resaltando el tema que no se basó en ningún momento en las interpretaciones japonesas. Además, contó que “el reto más grande que tuve fue saber llevar a los actores de tal manera que con tanto grito no terminaran afónicos”.

Otro gran desafío, fue poder escoger a las voces indicadas para los nuevos personajes que se integran a la serie, como Gine, la madre de Gokú, Cheelai y Lemo, integrantes del ejército de Freezer. Para los que ya vieron la cinta, los tres personajes si llegaron a mostrar un gran trabajo.