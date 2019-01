Black Mirror: Netflix revela cómo desbloquear tétrica escena secreta [VIDEO]

Con poco tiempo al aire, Netflix ha logrado sorprender a sus fans con una de sus series más esperadas, Black Mirror. Si bien esta vez ha regresado al servicio en forma de película, Bandersnatch ha logrado gran popularidad en las redes sociales por su llamativo formato.



Ambientada en 1984, Black Mirror: Bandersnatch nos presenta la historia de Stefan, un joven desarrollador de videojuegos, cuyas decisiones no son propias, sino que serán tomadas por el espectador.

Con multiples finales que vienen sorprendiendo a los usuarios del servicio de streaming, un cambio en la trama, del cual no se tenía conocimiento, ha sido revelado. A las opciones infinitas de finales se le habría sumado una más, ya que a través de las cuentas de Twitter de Netflix Reino Unido e Irlanda se dado a conocer una escena secreta.



"¿Creían haberlo visto todo en Bandersnatch? Intenten tomar la foto familiar, dos veces", explicó Netflix en la red social dejando a más de un seguidor confundido.

think you've seen everything there is to see in bandersnatch? try picking up the family photo, ~twice~