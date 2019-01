Bird Box: las 7 diferencias entre la cinta de Netflix y el libro original [VIDEO]

La película de Netflix, Bird Box, no solo ha llevado a lo más alto de su popularidad a Sandra Bullock, sino también a la plataforma de streaming que sigue apostando por su contenido original.



Hasta el momento, la adaptación de Netflix, basada en la novela de Josh Malerman del 2014, es poseedora de un récord dentro del servicio; más de 45 millones de visitas ha generado en su tiempo de emisión. Pero como todo no puede ser color de rosa, algunos televidentes no han quedado conformes con la historia y buscando en el texto original mayor información sobre la trama.

Desde un final totalmente diferente al presentado por Netflix hasta características de los personajes, en redes sociales los usuarios están divididos por los cambios. Al igual que con la mayoría de las adaptaciones, hay algunas diferencias que no han podido pasar desapercibidas.



1.- La hermana de Malorie



Tras hallar la fama en American Horror Story, Sarah Paulson se ha ganado un puesto en Hollywood. Lamentablemente, la estrella de Ocean 's Eight fue la primera baja en Bird Box, muriendo delante del personaje de Sandra Bullock.



En la novela, las hermanas regresa a la casa que comparten y pasan meses esperando el apocalipsis. La protagonista finalmente se ve obligada a irse cuando Shannon ve accidentalmente a un monstruo y se suicida en el baño.



2. Tom y su partida anticipada



Trevante Rhodes interpretó al tímido Tom en Bird Box y se convirtió en el protagonista masculino de facto de la película. La escena inicial de la cinta nos muestra a una Malorie sola con los niños, arruinando, capaz sin querer, la sorpresa de que el joven probablemente no iba a tener un final feliz.



Es cuando Malorie, Tom, niño y niña escapan de la casa, es cuando realmente pudimos ver la relación de los protagonistas, el cual lamentablemente no pudo ser llevado a buen puerto. En el libro, Tom es representado como el líder de los sobrevivientes y no tiene ninguna relación con la protagonista. Malerman escribió que el joven muere junto con el resto de la casa y deja a Malorie totalmente sola con la maternidad en su contra.

3. Los superpoderes de los niños



Nacidos sin conocimiento del sentido de la vista, niño y niña (llamados así por el autor) están descritos en el libro con “sentidos intensos” para ayudar a combatir a la criatura. Por su parte, Bird Box de Netflix no nos da ningún indicio de que los niños tengan algún poder especial y regularmente son mostrados con vendas.



4. El santuario de Rick



Aunque la película nos enseña el riguroso entrenamiento de Malorie para preparar a los niños antes del viaje a través del río, la novela nos da otra mirada. En el texto se explican que los trabajos de adaptación demoraron cuatro años antes de salir de su casa. Por otro lado, Bird Box de Netflix hace que Malorie abandone su hogar en el bosque y se dirija a Rick después de la muerte de Tom.

El libro nos presenta a un Tom agonizando cuando Malorie está en pleno parto. Tas dar a luz, Rick la contacta y comienza un viaje de cuatro años para entrenar a los pequeños y encontrar su refugio.

5.- El final



Cabe destacar que el autor, Josh Malerman, pretendía que Bird Box tuviera un final mucho más oscuro que el que presenta la directora de la cinta Susanne Bier. El punto culminante de su historia es que Malorie y los niños llegan al santuario. En su versión, el lugar está ocupado por sobrevivientes que se han cegado a propósito para escapar de los monstruos que los acechan.



Afortunadamente, los tres escapan a este sombrío destino cuando se les dice que el santuario de Rick ya no practica ese método. Todo lo contrario, ocurre con la película de Netflix, que nos presenta a una Malorie y los pequeños dar inicio a una vida alejada de las criaturas dentro del hogar para invidentes al que Rick los llamó.

6. Los Rápidos

En el texto, el río es catalogado como "un perezoso paseo" en el que Malorie y los niños se movilizan en búsqueda de seguridad. En cambio en Bird Box de Bier, se decidió mezclar un poco ambas cosas y agregar más riesgo que lo descrito en la historia original. Esto significa que una de las escenas más memorables de Bird Box no existe en el mundo de Malerman.

7.- No aprovecharon a John Malkovich

Una película basada únicamente en el personaje de John Malkovich, Douglas hubiera sido tan emocionante de ver como Bird Box. Para algunos fans es triste pensar que una de las mejores creaciones de la película ni siquiera aparece en el libro.

Todo cabe indicar que "Douglas" se parece más a un hombre cauteloso llamado Dom, que está en contra de permitir que sobrevivientes ingresen a la casa donde se encuentran. Dom es engañado por Gary para que acabe con su vida, mientras que Douglas, de Malkovich, permanece desafiante hasta el final y muere tratando de salvar a los demás.