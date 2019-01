Netflix pide que no participen en el "Bird Box Challenge" por esta alarmante razón [VIDEOS]

Los más de 45 millones de usuarios de Netflix que han visto la película "Bird Box" respaldan su popularidad en la popular plataforma streaming, sin embargo, el entusiasmo de un grupo de ellos generó el "Bird Box Challenge".

La cinta, que es protagonizada por la actriz estadounidense Sandra Bullock, trata sobre sobre algunas misteriosas criaturas que empiezan a mostrarse a la población, y el hecho de solo verlas provoca que las personas quieran suicidarse. Bajo ese contexto, se desarrolla la historia deel personaje de Bullock, Malorie Hayes, quien emprende una misión para salvar a dos niños, y para lograrlo, se vendan los ojos mientras atraviesan por inhóspitos parajes.

Y en base a los ojos vendados de la película, nació el "Bird Box Challenge", reto viral en redes sociales, en el que algunas personas cumplen misiones con los ojos vendados, y que ya dejó algunos heridos.

Preocupados por el bienestar de sus usuarios, a través de Twitter, el equipo de Netflix pidió que no participen en el "Bird Box Challenge" porque pueden terminar lastimados.

"No podemos creer que tengamos que decirlo pero: Por favor, no se lastiman ustedes mismos con el bird box challenge. No sabemos cómo se inició y apreciamos el cariño pero niño y niña tienen un deseo para este 2019, y es que no terminen en el hospital por estos memes", escribieron en la cuenta Netflix US.



Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes.