Crepúsculo: Cinta de vampiros es escogida como la peor de la historia [VIDEO]

Usuarios están divididos. Los fanáticos de la saga de 'Crepúsculo' vienen defendiendo la historia en las redes sociales, luego que conocida página de rankings online la escogiera como “la peor película de todos los tiempos”.

La web Ranker pidió a sus usuarios votar por la cinta que consideren como la peor que hayan visto. En poco tiempo, la historia creada por Stephanie Myer se quedó con el primer puesto.

Twilight, conocida en Latinoamérica como ‘Crepúsculo’, se llevó el primer lugar con 9.758 votos. Usuarios de la cinta indicaron que la película protagonizada por Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner no es de su agrado por ser ‘aburrida’, ‘predecible’ y ‘solo para adolescentes’.

Pero si muchos creían que ‘Crepúsculo’ era la única, cintas de superhéroes, comedias románticas y de terror también fueron incluidas. Compartiendo el podio con la primera adaptación de las novelas de vampiros adolescentes se encuentran 'Una relación peligrosa', donde compartía pantalla la entonces pareja formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck, y 'Batman y Robin', una película por la que George Clooney siempre ha pedido "disculpas".

En la lista también podemos ver “Catwoman” de Halley Berry en el puesto 8, Justin Bieber: Never Say Never, en el 10 y El hijo de la máscara en el lugar 11.