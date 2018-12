Rick and Morty regresa a Netflix y estrena nueva temporada

Recientemente, el conocido servicio de streaming, Netflix, reincorporó a su amplio catálogo las primeras dos temporadas de la serie animada "Rick and Morty" a poco más de un mes de que fuera retirada sin previo aviso a los fanáticos.

Mediante su cuenta de Twitter, el servicio online informó que las temporadas -incluída la tercera- de la serie estadounidense ya se encuentra nuevamente disponibles, por lo que los miles de fanáticos podrán seguir disfrutando de la historia del científico alcohólico y su nieto Morty.

Posterior al anuncio, los fanáticos más asiduos de la serie expresaron su alegría por la noticia en las redes sociales. "¡Al fin! ¡Gracias, Netflix!" "Ya está disponible la tercera temporada de "Rick and Morty". ¡Qué buenas vacaciones tendré!", "La mejor noticias para poder cerrar el año", fueron algunos comentarios de los seguidores.

Hasta el momento, se sabe que los creadores de la serie, Dan Harmon y Justin Harmon, no tienen planes para realizar una cuarta entrega de esta peculiar historia. Los hermanos explicaron que no están escribiendo nuevos episodios debido a que no se les ha solicitado, pero es más que seguro que la serie continuará por unas cuantas temporadas más.