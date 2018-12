Aquaman: Jason Momoa asiste a estreno con tridente y vive incómodo momento

¿No lo reconocieron? El actor Jason Momoa, quien ha cobrado popularidad por encarnas a Aquaman en la película de James Wan por DC Comics, abandonó por unos días Los Ángeles para poder asistir al estreno mundial de su nuevo proyecto cinematográfico. Su paso por la Gran Manzana quedó registrado en la red social Instagram, plataforma en la que es un usuarios frecuente.

Jason Momoa, el Aquaman de DC Comics, no descansó al llegar a New York y decidió salir a las calles para poder encontrarse con la legión de fanáticos del legendario cómic del personaje más famoso de los mares. En su cuenta oficial de Instagram compartió una serie de fotos y videos en los que mostraba el recibimiento que le dieron.

El actor de Hollywood usó la siguiente descripción en sus contenidos para agradecer el apoyo de los fans. La película del director James Wan se tendrá que enfrentar con populares títulos del cine y con el universo cinematográfico de Marvel, el cual se ha apoderado de la industria.

"Fue una noche épica al reunirme con los fans en el primer estreno de la película Aquaman. New York, ya llegamos. Estoy muy agradecido. Mahalo para todos los que nos apoyan. Tenía que hacerlo (usar el tridente). Soy un chico country. Aloha".

Pese a que manifestó que tuvo una "noche épica" en el Madison Square Garden, en el video que compartió en Instagram se puede apreciar que habían pocas personas a su alrededor, incluso, se animó a sacar el tridente de Aquaman para que los fans se tomen fotos con él.

Usuarios de la plataforma señalaron que los caminantes de New York no "reconocieron" al actor, popular por haber interpretado a Khal Drogo en Game Of Thrones, exitosa serie de HBO.