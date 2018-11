Avengers 4: Dr. Strange no murió y se convertirá en la peor pesadilla de Thanos [VIDEO]

Avengers 4 continúa como la película más esperada del 2019, debido a que millones aguardan impacientes por conocer cuál será el destino del medio universo que fue aniquilado por Thanos con ayuda de las gemas del infinito, pese a que los Vengadores intentaron detenerlo usando todo su poder.

Como se recuerda, el final de Infinity War dejó a muchos decepcionados, ya que importantes superhéroes cayeron tras el chasquido del Titán loco y terminaron desapareciendo, como fue el caso de Pantera Negra, Spiderman, El Soldado del Invierno, Dr. Strange, entre otros. El hechicero supremo fue quien le dio la penúltima gema que estaba bajo su protección, con la intención de salvar la vida de Ironman.

Tras lo sucedido, una nueva teoría ha cobrado fuerza y está relacionada con los últimos acontecimientos en el Universo de Marvel. La filtración indica que será el Dr. Strange pieza clave para la batalla final contra Thanos, ya que fue su presagio y últimos movimientos los que llevaron a un equipo de Vengadores a sobrevivir.

A través de Reddit, un usuario reveló una de las teorías que más aceptación ha tenido entre los fanáticos: "He estado viendo todas las películas del Universo Marvel, en orden de estreno, y al llegar a Dr. Strange me he dado cuenta que hay un gran agujero en la trama de Infinity War que, de hecho, pudo salvarlo", indica la afirmación.

"En la escena en la que Strange y La Anciana hablan de su forma astral, ella menciona que no importe cuánto tiempo mire a través del tiempo, nunca podrá ver más allá del momento de su muerte. Strange respalda el comentario diciendo: ¿crees que es aquí donde mueres?; y eso me lleva a pensar que es imposible ver el futuro más allá de su muerte", reveló, por lo que será imposible para Strange ver los 14,000,605 futuros posibles, a menos que no muera tras el chasquido de Thanos.

La teoría confirmaría otra de las teorías más populares, la cual indica que los desaparecidos por el poder de las gemas del infinito estarían dentro de la gema del alma o habrían sido enviados al Reino Cuántico, donde las leyes del espacio y el tiempo no cuentan.

Revive el final de Avengers Infinity War