Confirman que en 2022 llegaría película animada de Super Mario Bros

De seguro recuerdas aquella película de los años 90 que llevó por título el nombre de la franquicia que marcó la infancia de muchos, Super Mario Bros, pero que lamentablemente terminó siendo una decepción total y que la crítica destruyó. Entonces te interesará saber que se aproxima una nueva película de Mario que pretende hacerte olvidar ese mal trago.

Según lo afirmó Chris Meledandri, fundador de Ilumination, quienes vendrían a ser los productores de esta nueva cinta que promete emocionar a todo el mundo, si todo sale tal como lo tienen planeado, entonces esta nueva película debería de ver la luz en el año 2022.

En una entrevista para la revista Variesty, Melendandri dijo que buscan crear una película de Super Mario Bros totalmente nueva y que atraiga al público, evitanto a toda costa caer en los mismo errores en que calló la entrega pasada en el año 1993.

“El desafío es tomar cosas que son tan finas en su forma original y encontrar profundidad que no comprometa lo que las generaciones de fanáticos adoran de Mario, sino que también se siente orgánica con la iconografía y puede apoyar una estructura de tres actos”, dijo Meledandri

Así mismo, se ha dado a conocer que el creador de la franquicia, Shigeru Miyamoto, estará pendiente de esta nueva adaptación, todo con el fin que la dupla de los hermanos Mario al fin tengan una película digna de ser recordada por sus miles de fanáticos al rededor del mundo.

Este fue el Twitt publicado por la cuenta oficial de Nintendo en América.

Nintendo and Illumination are partnering on a movie starring Mario, co-produced by Shigeru Miyamoto and Chris Meledandri! pic.twitter.com/wVRPLIzcGJ