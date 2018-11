Avengers 4: John Cena sería el 'Capitán América' tras la salida de Chris Evans [FOTO]

Más sorpresas en 'Avengers 4'. El luchador profesional John Cena generó alboroto en sus miles de fanáticos en Instagram al publicar una fotografía referente a la película más esperada por los fans de Marvel.

Luego que Cris Evans, quien vistió el uniforme de Capitán América durante ocho años, anunciara que dejará de dar vida al conocido como 'el Primer Vengador' en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), los rumores de quien sería su reemplazo ha hecho que todos queden con mayor intriga.

Y sobre todo con la imagen que el luchador de la WWE, Jhon Cena, ha compartido en su cuenta de Instagram, donde se observa el escudo de Steve Rogers rasguñado por Black Panther.

Pese a no tener ningún texto, ni ser algún anuncio oficial, la publicación ha logrado los 189 mil 'me gusta', además de cientos de comentarios, donde sus seguidores interpretan que John Cena se unirá a los Avengers, mientras otros se rehúsan a que Cris Evans realmente pueda ser reemplazado.

"¿Eres tú quien te convertirás en Capitán América la nueva", "Él está parado detrás del escudo, no puedes verlo","Tenemos una gorra solo una y él es Chris Evans", "¿Jhon Cena como próxima Capitán América? Yo, personalmente no me importaría?, fueron algunos de los comentarios que recibió el exluchador de la WWE en su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, la cinta de los hermanos Russo, Avengers 4, tiene como fecha de estreno el mes de mayo del 2019. Pero las teorías, rumores y expectativas han ido en aumento cada día debido a las distintas imágenes y/o videos que se difundes en las redes sociales.

Cabe mencionar que el actor Chris Evans se despidió del 'Primer Vengador', Capitán América, mediante su cuenta de Twitter y reveló que probablemente no renovaría su contrato con Marvel Studios tras Avengers 4.

La foto que John Cena compartió en Instagram