Dragon Ball Super prepara nueva saga y primera imagen es revelada en la red

Con el fin del anime de Dragon Ball Super, fans han continuado la historia de Gokú y sus amigos a través del manga del mismo nombre.

Si bien en esta versión está por concluir el arco del Torneo del Poder, seguidores se preguntan qué vendrá después de ella. Al parecer las noticias son positivas, ya que en un reciente evento en Japón se ha dado a conocer la continuación de la historia.

En una exhibición especial de la película ' Dragon Ball Super: Broly ' en Tokyo Skytree, fans lograron obtener información sobre la nueva saga que presentará el manga. "El esperado nuevo capítulo comienza en un tomo extendido de la revista V-Jump, el cual se venderá desde el 21 de noviembre" es la información que se puede leer en redes sociales.

Pero eso no fue todo, seguidores de Dragon Ball encontraron dentro del nuevo volumen del manga que acaba de salir a la venta, la imagen de portada de la nueva historia.



Cover of the 8th volume of Dragon Ball Super. Moreover, we learn that a new arc of the manga will begin November 21 in the V-Jump. pic.twitter.com/KOzstNavpw