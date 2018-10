Elseworlds: Filtran imágenes del cambio de roles de Flash y Arrow

Miles de fanáticos quedaron sorprendidos al saber de Elseworlds, el crossover de Arrow, The Flash y Supergirl. Por tal motivo, se han filtrado imágenes del set de rodaje de la serie.

Luego de saber que Barry Allen será Arrow y que Oliver Queen contará con los poderes del corredor escarlata, muchos seguidores de ambas series y de los cómics querían saber cómo se iba a desarrollar este evento en los tres capítulos con los que contará el evento.

Luego de revelar el póster promocional y saber cómo se verán los actores con diferentes roles, ahora se han filtrado en Twitter, imágenes del set de rodaje mostrando a los intérpretes caracterizados y en acción.

Las fotografías muestran a Gustin luciendo el antifaz negro y equipado con las flechas del justiciero esmeralda, acompañado de Amell, quien tiene puesto el traje del corredor escarlata.

Grant and Stephen switching roles.

Really looking forward for this year's cross-over event. @CW_Arrow @CW_TheFlash #Elseworlds pic.twitter.com/Q2HBkNdcDF