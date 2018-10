Avengers: Mark Ruffalo le responde a los hermanos Russo tras "despido"

Nada más divertido que ver discutir a los encargados de Avengers 4. Mark Ruffalo la semana pasada reveló el nombre y más información de la secuela de 'Avengers: Infinity War', tras sus acciones fue "despedido" a modo de broma por parte de los hermanos Russo, los directores.

.@JimmyFallon, I trust that you will cut my spoiler slip on the show tonight. That was “off the record” homey. Please don’t get me in trouble with Marvel (Barry) again. DM me back. M