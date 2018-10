Avengers 4: Confirman viaje al reino cuántico de estos superhéroes [FOTOS y VIDEO]

Estamos a siete meses del estreno mundial de Avengers 4, todavía no se conoce cuál será el título oficial a la película que continuará el desenlace de ‘Avengers: Infinity War’, pero las filtraciones del contenido son el pan de cada día para los millones de fans que posee el imperio de Marvel Studios.

Los ejecutivos tuvieron que duplicar la seguridad en cuanto a alguna filtración de Infinity War, sin embargo, ahora aparecen fotos del set de grabaciones o incluso los actores son quienes dan alguna pista de “¿cómo vencerán los Avengers a Thanos?”.

En esta oportunidad, una teoría creíble viene tomando fuerza entre la legión de fanáticos. Se trata del posible viaje cuántico de dos queridos superhéroes.

¿Qué es el reino cuántico? Es el microverso, un reino que existía entre los átomos que formaban el universo. Este mundo fue visto por primera vez en la película de ‘Ant Man’ y posteriormente en la secuela de la misma.

¿Qué tiene que ver el reino cuántico con Avengers 4? Muchos han especulado que el desempeño de Ant Man tendrá mucha relevancia en la lucha final contra Thanos.

Por ellos, se filtraron fotografías de Ant Man, Iron Man y Capitán América (en el pasado), aparentemente este diminuto superhéroes volverá.

¿Cómo que volverá? En la escena final (post créditos de Ant Man and The Wasp) Scott Lang queda atrapado en el reino cuántico debido a que Thanos desaparece a Hank Pym, su esposa e hija, Hope. Luego de las imágenes no había quedado claro cómo logrará regresar de este complicado viaje.

Aparentemente y según la teoría (que muchos han considerado real) Thor y Rocket viajarán al reino cuántico para rescatar a Ant Man. Sí, así como acaban de leer, esto debido a que (una vez más) Hasbro ha lanzado una nueva línea de juguetes donde ambos superhéroes lucen un traje muy similar al que usó Hank Pym.

Esta no es la primera vez que la línea de juguetes suelta un spoiler. Esta es la imagen filtrada de Avengers 4: