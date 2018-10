Avengers 4: fecha de lanzamiento del tráiler oficial de la esperada cinta

Avengers 4, la película número 22 y la última de la Fase 3 del Universo Cinematográfico de Marvel, aún no oficializa su título. En Marvel Studios solo la llaman Untitled Avengers para no adelantar nada a los fanáticos. En tanto, lo único seguro es que no se llamará Avengers: Infinity War II, como se especuló hace algún tiempo.

El director de la cinta declaró anteriormente: “Tenemos un nombre para esto, simplemente no lo estamos anunciando. Y creo que llegamos a ese nombre desde el principio del proceso de desarrollo. Habla sobre el corazón de la historia”. A pesar de no revelarse detalles de la trama de Avengers 4, al final de Infinity War, Thanos reúne las seis Gemas en el Guantelete del Infinito, chasquea los dedos y desaparece a la mitad de la humanidad, incluidos algunos de los superhéroes, por lo que se espera que los sobrevivientes tendrán que encontrar la forma de revivir a los personajes asesinados por el villano y luego detenerlo para salvar al universo.

¿Cuando se estrena el primer tráiler?

A pesar de que el tráiler oficial de Avengers 4 no ha sido anunciado, los fans de la película han barajado algunas teorías sobre la fecha de su lanzamiento. La primera, que quedó descartada, apuntaba a que durante el estreno de Venom se incluirá un adelanto de la película dirigida por los hermanos Russo.

Otra opción que ha tomado fuerza es la que indica que es tráiler sería anunciado durante el estreno de Spider-man: Into The Spider-verse, que llega el 12 de diciembre y la otra en marzo, donde se estrena Captain Marvel.

Por otro lado, Infinity War lanzó su primer tráiler en noviembre de 2017, así que es probable que Avengers 4 maneje un calendario similar. Solo queda esperar.