Glass: La Bestia como protagonista del nuevo teaser [VIDEO]

Aún faltan tres meses para el estreno de Glass, la cinta dirigida por M. Night Shyamalan y para que la espera no se haga larga la cuenta oficial de la cinta lanzó un teaser en Twitter con La Bestia como protagonista.



En el video, que cuenta con 15 segundos de duración, se puede observar al personaje de James McAvoy mostrando sus diferentes personalidades en trozos de vidrio que al unirse muestran al trastornado asesino.

Como se recuerda en la escena final de Fragmentado se pudo observar la conexión que existe con la película El protegido, protagonizada por Bruce Willis y Samuel L. Jackson.



En la escena se puede observar a David (Bruce Willis) en un restaurante de Filadelfia, donde observa un reportaje que califica a Kevin (James McAvoy) como 'La Horda', es ahí que recuerda a Mr Glass (Samuel L. Jakson).





Teniendo en cuenta las promociones pasadas de la película y los pocos días que faltan para el lanzamiento de un nuevo tráiler, quizá salgan nuevos teaser que tengan como protagonistas a David y Mr. Glass.

Glass, llegará a las salas de cines en enero del 2019, la cinta estará dirigida por M. Night Shyamalan y protagonizada por James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson.

A continuación, les mostramos en teaser de Glass que ha sido comentada por miles de seguidores en Twitter.

James McAvoy is The Beast. Watch the new trailer for #GlassMovie Thursday. pic.twitter.com/1U4uwfjALp