Robert Kirkman: "La muerte de Rick Grimes en TWD es algo desgarrador para mí"

El creador de la serie The Walking Dead, Robert Kirkman, aseguró durante la Comic Con de Nueva York, que la partida del actor Andrew Lincoln (Rick Grimes) de la historia: “Es algo desgarrador para mí”. No obstante, el realizador mostró su satisfacción por la forma en que lo manejará: “Va a ser genial. Confíen en mí”, dijo.

El creador de las historietas también aclaró que la forma en que se decidió eliminar a los personajes, no fue definida por él, sino por los productores. “Ellos me consultan cada plan, pero en la mayoría de los casos, dejo que lo manejen. Siempre tenemos reuniones antes de las temporadas sobre cómo van a adaptar las historietas, pero estoy de acuerdo con todo lo que hacen”, dijo.

En esta novena temporada de The Walking Dead, no sólo saldrá Lincoln de elenco, sino también la actriz Lauren Cohan quien interpreta a Maggie, otra de las protagonistas. Al respecto, Kirkman contó que las salidas no serán inmediatas. La nueva temporada comienza casi dos años después del final del ciclo anterior.

En la última temporada de The Walking Dead, el ex comisario Rick Grimes, ha conseguido el equilibrio de cooperación entre las comunidades de Alexandria, Hilltop y los ex seguidores de Negan (Jeffrey Dean Morgan), pero su decisión de haberle perdonado la vida al sádico villano, manteniéndolo encarcelado, genera descontento. Pronto la paz se quiebra. Los zombies son más un peligro secundario ante la siempre presente amenaza humana. En la nueva temporada surgirá un nuevo y temido grupo antagónico, conocido como los Susurradores, liderados por la sádica Alpha (Samantha Morton).