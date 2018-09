'El Señor de los Cielos' despide temporada 6 con 'escena hot' de Amado y Diana

Viven romance al máximo. La última temporada de 'El Señor de los Cielos' ha logrado sumar fieles seguidores con la historia que se ha mostrado por la señal de Telemundo. La ausencia de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) en los episodios no fue excusa para que los demás personajes se roben la atención de los fanáticos de la serie.

En la plataforma YouTube se filtraron algunas escenas del capítulo 98 de 'El Señor de los Cielos', serie que se despide de las pantallas este lunes 24 de septiembre del 2018. En uno de los momentos que se compartió en la red social se puede apreciar uno de los momentos más sensuales de la temporada.

La escena de 'El Señor de los Cielos' filtrada en YouTube es protagonizada por Diana (Isabella Castillo) y Amado (Matías Novoa). La joven se acerca al sucesor de Aurelio Casillas, quien se mostraba preocupado por la responsabilidad que le tocará asumir. Diana, con quien mantiene una relación amorosa, le manifiesta su deseo por dejar esa vida e iniciar una lejos de todos.

Amado le responde que si es lo que ella quiere, él estará a su lado sin pensarlo dos veces. Él bota una sonrisa, lo cual ocasiona que Diana se acerque a él para decirle lo siguiente. "¿Sabes lo que realmente quiero? Que me lleves a una de esas recámaras y que me convenzas de lo delicioso que es amar a mi hombre. ¿Te gustó la idea? Así amor, que tenga que pasar a nosotros, siempre y cuando nos sigamos hablando así, mirándonos, en silencio. Me puedes llevar al fin del mundo si quieres".