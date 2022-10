“My Hero Academia” 6x03: ¿Cómo y dónde ver el lanzamiento del anime de héroes?

Durante este sábado 1 de octubre se dará inicio a la cuarta temporada de estrenos de anime. Son varios los títulos que se lanzarán a lo largo del mes. Entre los que destacan, de hecho, están las producciones nuevas y otras que regresan con nuevos episodios. Dentro de los más esperados se encuentra la sexta temporada de la obra de Kohei Horikoshi, “My Hero Academia”.

¿Qué pasará en la sexta temporada de “Boku no Hero Academia”?

Tras una larga espera, la guerra está a punto de comenzar. Shigaraki Tomura ha obtenido un cuerpo perfecto para controlar el poder del All For One y ahora busca apoderarse de la sociedad destruyendo a los héroes. Del lado de la UA, están Midoriya y sus compañeros, quienes con los héroes profesionales buscaran evitar que todo lo construido durante años caiga en manos del mal.

¿Cuándo se estrena “My hero academia”, temporada 6?

La sexta temporada de “My hero academia” se estrenará este 15 de octubre de 2022 a la 8.00 p. m. (hora Japón) a través de la TV Tokyo.

¿A qué hora ver la temporada 6 de “My hero academia” en Perú y otros países?

El regreso de “My hero academia” podrá ser visto en el resto del mundo en los siguientes horarios:

México, Centroamérica: sábado 15 de octubre a las 1.00 p. m.

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Cuba: sábado 15 de octubre a las 2.00 p. m.

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico: sábado 15 de octubre a las 3.00 p. m.

Chile, Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay: sábado 15 de octubre a las 4.00 p. m..

¿Cómo ver “My hero academia 6″ ONLINE?

Podrás disfrutar de la nueva temporada del anime shonen a través de la plataforma Crunchyroll.

La quinta temporada del anime llegó a su final con la emisión del capítulo 25, que fue lanzado el 25 de septiembre de 2021 y llegó a su final en diciembre de ese mismo año.

“My hero academia” - anime

Tras el final de la cuarta entrega de “My hero academia”, la Shonen Jump, revista en la que se publica el manga de “MHA”, dio a conocer el primer póster promocional para la quinta temporada que ya está en producción.

Al poco tiempo, el canal oficial en YouTube de TOHO Animation publicó un primer tráiler promocional de esta nueva entrega de “My hero academia”. En este avance se puede escuchar la voz de Isuku Midoriya, quien exclama: “Algo nuevo está despertando”. ¿A qué se referirá?

My Hero Academia -nuevo póster promocional de sexta temporada. Foto: Weekly Shonen Jump

“My hero academia” es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien comenzó a publicar su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el año 2014. En 2016 tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tal que, hasta la fecha, tiene un total de cinto temporadas.