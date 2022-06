Poco después de concluir con el arco “Prisioneros de la patrulla galáctica”, “Dragon Ball Super”, uno de los mangas más famosos de Akira Toriyama, inició un nuevo ciclo, bajo el cual se comenzó a presentar a curiosos personajes. Entre ellos, estuvo Granola, introducido como un villano, pero que con el paso de los capítulos se convirtió en un inesperado un aliado. Ahora, de hecho, todos luchan por derrotar a Gas y tirar abajo la tiranía de Elec.

En los episodios pasados vimos cómo la dupla saiyajin caía frente a Gas, pero tras ser apoyados por Granola y Monite logran recuperarse. Ahora, con sus nuevas transformaciones, Vegeta, con su Ultraego, y Gokú, con su Ultrainstinto, intentan vencer al guerrero más poderoso del universo.

¿Qué pasó en “Dragon Ball Super”, manga 85?

El capítulo de la semana comenzó mostrando la continuación de la lucha entre Vegeta y Gas. El saiyajin pelea usando su nueva técnica a la que nombró como el Ultraego, que le permite volverse más fuerte cuánto más daño recibe, sin embargo, su adversario no solo busca dañarlo, sino que quiere matarlo directamente, por lo que Gokú busca intervenir, pero Vegeta le dice que no lo haga. En ese momento, Kakaroto busca dentro de sí un ultrainstinto que sea solamente de él y no como le fue enseñado. Mientras tanto, la lucha contra Gas sigue y vemos cómo, a poco de ganar, el príncipe de los saiyajin cae rendido por el exceso cometido.

Dragon Ball Super, manga 85 - la derrota de Vegeta. Foto: Mangaplus

Tras la derrota de Vegeta, Gokú entra en acción, pero esta vez con el Ultrainstinto Omen, un estado muy parecido al Ultrainstinto perfecto (de pelo blanco), pero para este no es necesario tener el corazón en paz; por el contrario, se alimenta de los deseos de pelea, pero exige mucha más energía al cuerpo, por lo que el joven saiyajin busca terminar el enfrentamiento lo más rápido posible, antes de llegar a su límite.

Dragon Ball Super, manga 85 - el ultrainstinto de Gokú. Foto: Mangaplus

En el preciso instante en que parecía que Gokú ya tenía la ventaja y estaba por ganar, interviene en el campo de batalla el malvado Elec, quien le dice a Gas que siga peleando. Estos gritos hacen que un nuevo poder despierte, aunque con una apariencia muy perturbadora. ¿Quién ganará esta pelea?

Dragon Ball Super, manga 85 - la liberación de Gas. Foto: Mangaplus

“Dragon Ball” es un manga original del autor Akira Toriyama, quien comenzó con la serialización de su obra en 1984. El shonen se volvió popular tan rápido, que en 1986 se llevó a cabo la primera adaptación animada, que recibió un total de 153 episodios. Más adelante, en 1989, se lanzó la continuación que llevó por título “Dragon Ball Z”, con 291 capítulos animados. Sin embargo, en 1996, se llevó a cabo “Dragon Ball GT”, anime original producido por Toei Animation, que dio un cierre definitivo a la historia pese a que el manga seguía en publicación.

Tras 18 años, Akira Toriyama regresó a trabajar en su obra más popular al lanzar el anime “Dragon Ball Super”, historia ubicada tras la derrota de Majin Boo, con 131 capítulos y al llevar los niveles de poder a un nuevo límite.

Dragon Ball Super. Foto: Toei Animation

“Dragon Ball Super” - sinopsis oficial

La historia del anime se inicia aproximadamente seis meses después de la derrota de Majin Boo, cuando la Tierra se ha convertido nuevamente en un lugar pacífico, y continúa con los acontecimientos de las películas “Dragon Ball Z: la batalla de los dioses” y “Dragon Ball Z: Fukkatsu no F”, además de contar la historia posterior a estos acontecimientos.