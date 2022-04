“Spy x Family”: ¿qué esconde Yor Forger detrás de sus pensamientos?

La sensación de que “Spy x Family” es el anime del momento es cada vez más prominente. Aunque ya pasaron dos episodios desde que Yor hizo su primera aparición en la serie, los fan arts siguen poblando las redes sociales a diario. En este contexto, el último capítulo nos mostró más sobre ella y dejó entrever que la tímida asesina no sería tan inocente como parece.

Como ya hemos visto en “Spy x Family”, Yor es posiblemente la mejor en su trabajo encubierto, pero ella se siente insegura porque cree que no sabe hacer nada más aparte de eso. En general, esto parece llevarla a no tener muchos intereses en particular, pero en el capítulo 3 vimos que hay algo que la deja en trance sin darse cuenta.

Yor es una asesina muy hábil, pero se siente insegura de si misma. Foto: Wit Studio

¿Todos tenemos un placer culposo?

Durante su primer día familiar en “Spy x Family”, los Forger visitaron un museo y Yor se quedó ‘pegada’ ante la pintura de un hombre en una guillotina. Loid solo la miró en silencio sin entender qué pasaba por su cabeza. Más adelante, cuando los tres se sentaron a comer en un restaurante, la vimos disfrutando extrañamente de un cuchillo de comer otra vez ante la mirada confundida de Loid.

Yor perdida en su mundo con el cuchillo de comer en "Spy x Family". Foto: Wit Studio

Todo hace indicar que los años de asesinatos a sueldo que acumula Yor en “Spy x Family” la llevan a tener pensamientos morbosos cada vez que ve algo relacionado con matanzas. Hasta la pobre Anya se asustó cuando le leyó la mente mientras le daba la mano, pues recordó entre risas cómo le rompió dos costillas a su hermano de un abrazo. ¿Podrá Yor mantener ocultos sus impulsos ante su familia?