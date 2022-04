“Akebi-chan no Sailor-fuku”, la sorpresa del 2022: de superar a “Attack on Titan” y más

El arte de Hiro, el creador de “Akebi-chan no Sailor-fuku” y un ilustrador muy reconocido del medio, es inigualable. Uno como lector del manga puede sentir lo mucho que le gusta a él dibujar a Akebi-chan. Tenía algo de miedo de que CloverWorks deshonre la obra original, pero afortunadamente la adaptación terminó siendo uno de sus productos más sólidos como estudio.

Ilustración de Hiro para celebrar el cumpleaños de Komichi. Foto: Hiro

“Akebi-chan no Sailor-fuku” cuenta la historia de Komichi Akebi, una chica del campo que ingresó a la prestigiosa academia femenina Roubai porque amaba su uniforme de marinero. Ella se propone hacer muchas amigas y pasarla bien, y termina convirtiéndose en una especie de presencia icónica en la escuela. En términos más ‘populares’, la carismática Akebi termina creando su propio harem.

Presentado como un slice of life de un cast femenino de escolares, a primera impresión “Akebi-chan no Sailor-fuku” no suena como una serie fuera de lo ordinario o muy memorable. Y si bien es un relato bien mundano, supo pegar esta temporada como un anime de alto mérito artístico, que acostumbró a llenar de felicidad y calma a sus fans todos los sábados. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene de especial Akebi-chan?

Una de las muchas 'admiradoras' de Komichi en "Akebi-chan no Sailor Fuku". Foto: CloverWorks

1. El hint de Komichi y su relación especial con Erika en el opening

La primera persona que Komichi conoce en “Akebi-chan no Sailor-fuku” es una chica rubia llamada Erika Kizaki, y es quien se convierte en su primera amiga. A lo largo de serie te dan a entender que por momentos lo de ellas parece más que una simple amistad: la escena invitación a la casa de Komichi, Erika poniéndose celosa de Usagihara, la presentación en el festival, etc. connotan algo especial.

Komichi y Erika en el episodio 6 de "Akebi-chan no Sailor Fuku". Foto: CloverWorks

Lo curioso es la sutil manera en que el opening es un foreshadowing de este vínculo entre las dos chicas. ¿Notan cómo el video comienza con Erika soplando unas burbujas, y eventualmente estas llegan al salón donde está Komichi? ¿Y qué hace ella? Mira con una sonrisa apasionada hacia la dirección de donde vinieron las burbujas.

2. El ending 2 es la versión animada del capítulo 11 del manga

El episodio 4 de “Akebi-chan no Sailor-fuku es el único que tiene el tema “Kaze ni Makasete” como ending, y el video es uno muy divertido: vemos a Komichi saltando la soga, moviéndola alegremente siguiendo distintos patrones. Lo llamativo es que el estilo del dibujo hace un cambio progresivo entre parecerse más al manga hacia otro más parecido al del anime.

Sin embargo, la sorpresa está cuando uno entra a leer el material de origen de dicho ending: todo el capítulo 11 del manga son los distintos frames y poses de Komichi saltando la soga que vimos en el video, en una breve historia en la que ella le muestra a Usagihara cómo hacerlo. Una forma muy creativa de darle vida a los dibujos de Hiro.

Una de las páginas del capítulo 11 del manga de "Akebi-chan no Sailor Fuku". Foto: Shueisha

3. El cambio de arte para mostrar ilustraciones del manga

El mundo de “Akebi-chan no Sailor-fuku” es tan benevolente y ‘wholesome’ que lleva a uno a pensar por ratos que es muy bonito para ser verdad. En esa línea, creo que CloverWorks sabe que el anime apunta a satisfacer a la audiencia de esa manera. El estudio es consciente que se trata de un ente externo al universo ficcional, que lo aprecia como algo ajeno a su realidad.

Ejemplo del cambio de arte en el episodio 1 de "Akebi-chan no Sailor Fuku". Foto: CloverWorks

Eso me permitiría explicar el porqué de la decisión artística de, en algunos episodios, exhibir una simulación del estilo de arte original de Hiro en medio de una escena en particular: porque está dirigido hacia quien está detrás de la pantalla. Después de todo, no es como si el resto de personajes vieran a Komichi mutar de apariencia de un momento a otro, ¿cierto?

La ilustración original en el capítulo 1 del manga de "Akebi-chan no Sailor Fuku". Foto: Shueisha

Se siente bien

Esto no es una curiosidad per se, pero sí creo que es interesante destacar lo que adelanté al comienzo: “Akebi-chan no Sailor-fuku” superó en votos a “Shingeki no Kyojin” cuando salió su episodio 12. Sí, “Attack on Titan” no tuvo capítulo esa semana, pero sus fans igualmente votaron y, para que un CGDCT supere en popularidad al anime del momento, es algo para recordar. Vaya a leer el manga, no se arrepentirá.