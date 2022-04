“Dragon Ball”, la película: Jackie Chan era el Goku perfecto, asegura Toriyama

“Dragon Ball” es una de los mangas más populares en la historia. No por nada ha triunfado en diferentes medios como el anime y videojuegos, aunque su paso por el cine haya dejado un desagradable recuerdo en los seguidores de la obra de Akira Toriyama. Trece años después de su estreno, “Dragon Ball Evolution” sigue dando de qué hablar aunque no por las razones que el director quisiera.

En motivo al cumpleaños 67 del mítico mangaka, recordamos su opinión sobre el live action que los fans quisieran olvidar. Lo cierto es que adaptar un anime no es fácil, pero la cinta protagonizada por Justin Chatwin se convirtió en un manual de cómo evitar una catástrofe. “Resultó increíblemente horrible”, fue su dura calificación en una entrevista para el canal Fuji TV one two next.

Tras esto, el entrevistador le preguntó quién sería capaz de dar vida al protagonista saiyajin y Toriyama se decantó por el protagonista del film “City hunter”. “Si fuera cuando Jackie Chan aún era joven, supongo que habría pensado que nadie podría interpretar a Goku excepto él”.

Lo curioso es que el actor también estuvo interesado en adaptar “Dragon Ball”. Esta fue su reflexión compartida para la guía Daizenshuu: “Es un trabajo que realmente me gustaría convertir en una película. Está repleto de tantas ideas e imaginación asombrosas. Sin embargo, para convertirla en acción en vivo, necesitarías muchos efectos especiales increíbles y un presupuesto enorme”.

¿De qué trata Dragon Ball?

La historia nos presenta a Goku, un saiyajin que llegó a la Tierra sin saber nada de su pasado. Una vez que conoce a Bulma y al maestro Roshi, inician sus aventuras en los torneos de artes marciales y búsqueda de las Esferas del dragón.