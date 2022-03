¿Qué sucedió en el manga 1044 de One Piece y por qué todos hablan de él?

Esta semana se lanzó el capítulo 1044 del manga más popular del mangaka Eiichiro Oda, se trata de One Piece, cuyo arco en el país de Wano está a punto de llegar a su final. ¿Qué ha sucedido con Mugiwara y sus compañeros? La guerra en contra de Kaido y Big Mom se vuelve más intensa semana a semana y los niveles de poder están por los cielos.

Luego de una intensa batalla, Kid y Law lograron vencer a Big Mom, pero grande fue la sorpresa de todos cuando Kaido anunció que había matado a Luffy.

Tras una semana de descanso, finalmente se publicó en Japón el capítulo 1044 de One Piece, pero ¿qué ha sucedido que tiene tan emocionados a los fanáticos?

La resurrección/Despertar de Luffy

Pese a que en el último capítulo Kaido había anunciado la muerte de Mugiwara, generando así que todos queden en shock, fuimos testigos de cómo la apariencia de Luffy cambió por completo, levantándose una vez más. Esto se debe al despertar de su fruta y a que Zunisha mencionó que este se ha convertido en Joy Boy, el legendario pirata que llegó primero al gran tesoro que es el One Piece.

One Piece - despertar de Luffy. Foto: Shonen jump

La revelación del gobierno mundial

Lo que ha dejado impactado a más de uno es lo mencionado por el gobierno mundial. Resulta que la akuma no mi de Luffy no es la gomu gomu de tipo paramecia, sino que todo este tiempo ese fue el nombre falso que se le puso para evitar problemas. Tal como se lee en el manga, la fruta en realidad es la hito hito no mi (Fruta humano humano), de tipo zoan mitológica modelo Nika. Además de esto, se dice cómo llevaban años buscando esto, pero que no habían logrado encontrarla, ya que las mismas akuma no mi tienen conciencia.

One Piece - La fruta de Luffy. Foto: Shonen jump

Presentación del Gear 5

Luego de una larga introducción, podemos ver a Luffy con un nuevo aspecto: ahora su cuerpo está rodeado de fuego y su cabello también tiene el aspecto de una gran llama. Sus ataques parecen sacados de una caricatura. Este poder es su nuevo Gear 5.

One Piece - Gear 5. Foto: Shonen jump

One Piece es un manga y anime creado por el conocido mangaka Eiichiro Oda, quien publica su obra en la revista Weekly Shonen Jump, de Shueisha, desde el 22 de julio de 1997. En el año 1999, recibió su adaptación animada, que se emite hasta la fecha con más de 900 capítulos. El manga lleva 1.005 episodios y ha publicado 97 volúmenes compilatorios en varias editoriales para diferentes países.

One Piece - Arco de Wano. Foto: Toei Animation

One Piece - sinopsis oficial

Riqueza, fama y poder. Un hombre había obtenido todo en este mundo y era el Rey de los Piratas Gold Roger. Pero, antes de morir, sus últimas palabras inspiraron al mundo a aventurarse al mar: “¿Mi tesoro? Si lo quieren, es suyo. Lo he escondido todo en ese lugar”.

Así dio comienzo a lo que se conoce como la Gran Era de la piratería, que lanzó a cientos de piratas al mar para encontrar el gran tesoro One Piece.