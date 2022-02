Attack on Titan 4x02x07: ¿a qué hora se lanzará el nuevo episodio de Shingeki no Kyojin?

Los nuevos capítulos de la parte 2 de Shingeki no Kyojin 4 se encuentran más emocionantes que nunca. Por este motivo, muchos fanáticos no pueden esperar para ver finalmente el episodio 7 de Attack on Titan: final season que deberá mostrar qué pasará con Annie luego de que saliera del cristal.

Ante todo lo que podría suceder, conoce los detalles para no perderte el próximo lanzamiento del popular shonen.

¿Cuándo se estrenará Shingeki no Kyojin 4, parte 2, episodio 7?

El capítulo 7 de Shingeki no Kyojin: final season se estrenará este domingo 20 de febrero de 2022 vía streaming. Cabe aclarar que esta temporada será la última y tendrá en total 12 episodios.

¿A qué hora ver el episodio 7 de Shingeki no Kyojin 4, parte 2?

En el caso de Perú, el capítulo 7 de Attack on Titan 4, parte 2, estará disponible a partir de las 3.45 a. m.

Conoce los horarios de los demás países:

Perú y Colombia: domingo 20 de febrero a las 3.45 a. m.

México: domingo 20 de febrero a las 2.45 a. m.

Argentina y Chile: domingo 20 de febrero a la 5.45 a. m.

España: domingo 20 de febrero a las 9.45 p. m.

¿Dónde ver online Shingeki no Kyojin 4, parte 2?

Los nuevos episodios de Attack on Titan 4, parte 2, se podrán ver de manera online por medio de Crunchyroll. Este servicio ofrece un mes gratis a los nuevos suscriptores que se registren en su página web.

¿Qué pasó en Shingeki no Kyojin 4, parte 2, episodio 7?

El episodio mostró un nuevo conflicto entre Mikasa, Armin y sus demás amigos, luego de que descubrieran que Eren planea destruir a toda la humanidad fuera de la isla Paradis.

Mientras tanto, los protagonistas buscarán deshacerse de los eldianos convertidos en titanes, matando también al comandante Pixis, uno de los primeros en apoyarlos cuando los altos mandos querían destruir a Eren en su forma de titán.

Asimismo, algo que no pudo pasar desapercibido es cuando Annie salió del cristal Esto habría sucedido después de que Eren eliminó el endurecimiento de todos los titanes para poder activar el Retumbar.

Attack on Titan 4, parte 2, episodio 7 - adelanto