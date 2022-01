Shenmue the Animation: Crunchyroll confirma fecha de estreno para nuevo anime

Este miércoles 19 de enero, la web oficial del servicio de streaming anime Crunchyroll anunció la producción de la nueva serie Shenmue the Animation. Se ha confirmado que la fecha oficial para su lanzamiento será el próximo 5 de febrero. La página para ver anime transmitirá esta obra con doblaje en inglés y también subtitulado para todo el mundo.

Una historia de venganza y autodescubrimiento. Shenmue debutó primero como un videojuego de SEGA para el Dreamcast el 29 de diciembre de 1999. Desde entonces, sus cautivadores personajes y fascinante narración han creado seguidores en todo el mundo. Ahora, más de 20 años después, la adaptación al anime de 13 episodios tiene como objetivo capturar la misma esencia de misterio y emocionantes artes marciales.

Entre el elenco de voces estarán:

Ryo Hazuki interpretada por Takayuki Sug (voz japonesa): Un chico de secundaria y heredero de las artes marciales estilo Hazuki. Cuando su padre es asesinado por un hombre misterioso llamado Lan Di, Ryo emprende un viaje para perfeccionar sus artes marciales y descubrir la verdad sobre la muerte de su padre.

Lan Di interpretada por Takahiro Sakurai (voz japonesa): Un miembro de alto rango de la organización clandestina Chi You Men que asesina al padre de Ryo y roba el Dragon Mirror.

Próximamente, se anunciarán más actores de voz.

Shenmue the Animation es una serie original de Crunchyroll y Adult Swim dirigida por Chikara Sakurai (One Punch Man Season 2) con producción de animación de Telecom Animation Film y dirección de producción proporcionada por Sola Entertainment. La música de apertura original vendrá de Ito Kashitaro. Al creador de videojuegos, Yu Suzuki, se le atribuye el concepto original. Kensuke Ishikawa (Tower of God) se desempeñará como director de animación en jefe, con guiones de Kento Shimoyama (We Rent Tsukumogami y BLEACH) y diseño de personajes original de Udaka. Otras series originales de Crunchyroll y Adult Swim incluyen Blade Runner: Black Lotus y Fena: Pirate Princess.

Shenmue the Animation - póster promocional. Foto: Crunchyroll

Shenmue the Animation sinopsis oficial:

Año 1986, Yokosuka. Ryo Hazuki ha entrenado mucho desde muy pequeño para dominar el estilo Hazuki de Jujitsu bajo la supervisión de su estricto padre en el dojo Hazuki. Sin embargo, un día un misterioso hombre llamado Lan Di asesina a su padre y roba el espejo al que este había dedicado su vida a proteger. Ryo está decidido a descubrir la verdad tras el asesinato de su padre, pero pronto acabará involucrado en una guerra entre organizaciones misteriosas y viajará desde Yokosuka hasta Hong Kong. ¡Es el inicio del largo viaje de Ryo!