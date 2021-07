Tokio 2021 y Evangelion: Tsubasa wo kudasai, tema de Rebuild, sonó en inauguración

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 han empezado con una ceremonia de inauguración que captó la atención del mundo.

Al ser un evento realizado en Japón, espectadores, pero sobre todo fanáticos del manga y el anime, esperaron que sus personajes favoritos tuvieran un espacio en la gala de inicio. Gran sorpresa se llevaron al ver que ni Goku, Luffy, Naruto y demás nombres voceados para estar en esta cita aparecieron en el evento.

Si bien en redes sociales usuarios no dudaron en compartir su malestar por la exclusión de las obras mencionadas, una canción relacionada a la franquicia Evangelion sí se hizo presente en la ceremonia de inauguración. Nos referimos a Tsubasa wo kudasai (Por favor dame alas), tema que forma parte de Evangelion 2.2 You can (not) advance. En plataformas como Twitter y Facebook, seguidores de la saga vienen compartiendo su sorpresa por la inclusión de esta popular melodía.

Evangelion ingresó a una nueva era con la tetralogía cinematográfica del Studio Khara. El orden de las películas es bastante simple:

Evangelion: 1.0 You are (not) alone - estrenada en 2007

Evangelion: 2.0 You can (not) advance - estrenada en 2009

Evangelion: 3.0 You can (not) redo - estrenada en 2012