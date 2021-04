My hero academia 5: revelan nuevo adelanto del segundo episodio del anime

El jueves 1 de abril, la cuenta oficial en Twitter de la adaptación animada de la quinta temporada de My hero academia compartió una serie de imágenes del capítulo 2 del anime, el cual está programado para lanzarse el sábado 3 de abril.

En el adelanto compartido por la cuenta oficial se confirmó que el título del nuevo episodio será Restos. En este se clip se pudo ver una primera escena de Endeavour aún hospitalizado mientras es visitado por Hawks, el héroe n.° 2. Acto seguido se mostró a este último confrontar a Dabi, uno de los villanos que reveló parte del pasado del héro n.° 1. Finalmente se vio a Deku descubrir a los predecesores del One For All y el origen del All For One.

My hero academia 5 - capítulo 2, sinopsis oficial

“Endeavour y Hawks lograron derrotar al high-end sin cerebro, pero un nuevo nomu aparece allí. Por otro lado, en un sueño, Deku es testigo de ese ‘gran malvado’ y otro hombre”, señaló la reseña.

Boku no hero academia 5, capítulo 2 se estrenará en Japón este sábado 3 de abril de 2021 a las 3.30 a. m. (hora local). También, en el mismo horario y día, se podrá ver a través de la web de Crunchyroll.

My Hero Academia. Foto: Weekly Shonen Jump

My hero academia es un manga y anime creado por el dibujante Horikoshi, quien publicó su obra en las páginas de la revista Weekly Shonen Jump desde el 2014. En 2016, tuvo su primera adaptación animada con 13 capítulos. La popularidad de la franquicia es tanta que, hasta la fecha, tiene un total de cinco temporadas.